Sanayide üretim, veri ve yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor

Sanayinin alt kollarından yapı malzemeleri sektöründe üretim süreçleri, kapasite artışının yanı sıra, veri temelli yönetim, ileri otomasyon ve yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleriyle yeniden şekilleniyor.

Bu dönüşümün sahadaki yansımaları, Almanya merkezli yapı malzemeleri üreticisi Knauf Türkiye'nin Ankara Ahiboz yerleşkesinde bulunan ödüllü üretim tesislerinde düzenlenen etkinlikte gözler önüne serildi.

Fabrika gezisi ve teknik sunumlarda, alçı ve alçıpan üretim süreçlerinde kullanılan ileri otomasyon sistemleri, yapay zeka tabanlı kusur tespit uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yaklaşımı detaylarıyla aktarıldı. Şirket yetkilileri, hammaddenin madenden çıkarılmasından nihai ürüne dönüşümüne kadar tüm üretim aşamalarının anlık veri takibi ve kalite kontrol mekanizmalarıyla yönetildiğini paylaştı.

Knauf Ahiboz Fabrikaları Alçıpan Üretim Müdürü Cemile Baydağ Ulaş, Ahiboz yerleşkesinde iki ayrı fabrikanın bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin alçı, diğerinin ise alçıpan üretimine odaklandığını söyledi. Ahiboz 1 tesisinin yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ulaş, bu kapasitenin yalnızca hacimle değil, teknik altyapıyla da desteklendiğini ifade etti.

Ulaş, dünyada yüzde 24'e yakın pazar payına dayanarak, "Şu an dünyada satılan her dört metrekare alçıpandan birisi Knauf imzası taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ahiboz tesislerinde üretim süreçlerinin yalnızca fiziksel hatlarla değil, dijital sistemlerle de yönetildiği vurgulayan Ulaş, üretimde dijitalleşme ve otomasyonun, hız ve verimlilik kadar iş güvenliği açısından da kritik bir rol oynadığını kaydetti.

Tesiste uygulanan dijital altyapının, küresel ölçekte benimsenen sürekli iyileştirme yaklaşımının bir parçası olduğunu dile getiren Ulaş, üretim süreçlerinde teknolojinin merkezde konumlandırıldığını ifade etti.

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker de dijitalleşme ve yapay zeka ile üretim süreçlerini geliştirdiklerini söyledi.

Grubun, 1999 yılından beri Türkiye'de olduğunu ve bugüne kadar yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım yaptığını aktaran Türker, "Önümüzdeki senede yine yatırım anlamında bulunduğumuz Ahiboz kampüsünde yaklaşık 40 milyon avro civarında 2027 yılında bitirmeyi planladığımız bir kapasite artışımız olacak." dedi.

Tesisin sahip olduğu teknolojik altyapıya işaret eden Türker, şöyle konuştu:

"Bu tesisimiz Knauf'un yaklaşık 300 tesisi içerisinde sürekli iyileştirmede globalde ödül almış bir tesis. Biz burada bütün dataları özenle kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme anlamında Almanya'ya da ulaşabilecek, büyük bir data toplanacak sistem ve havuzun olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda dijitalleşmeye son 5 senedir ciddi bir yatırım yapıyoruz. 2032, 100. yılımız olacak. 2032'ye kadar da bu konuda çok daha büyük gelişmelerin bizi beklediğini paylaşmak isterim."