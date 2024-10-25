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KKTC'de Maraş'ın Turizme Katkısı Artıyor

KKTC'de Maraş'ın Turizme Katkısı Artıyor
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KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, 2020'de açılan Maraş'ın turizme önemli katkı sağladığını ve alternatif turizm modellerinin geliştiğini belirtti. Antalya Turizm Fuarı'nda konuşan Ataoğlu, KKTC'ye daha fazla Türk yatırımcı ve ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir dönem "Kapalı" olarak adlandırılan ve 2020'de açılan Maraş'ın turizme çok ciddi katkı sağladığını belirterek, "Maraş'ı merak edenler, kıyısından, köşesinden görmeye çalışanlar, bugün gönül rahatlığıyla girip görüntü alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar. Alternatif turizm modelleri içerisinde bir model oluştu." dedi.

Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Antalya Turizm Fuarı (ATF 2024), yerli ve yabancı turizm profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuara katılan Ataoğlu, AA muhabirine, bu tür organizasyonların tanıtımda etkin rol oynadığını, kendilerinin de her fırsatta bu tür etkinliklerde yer aldıklarını söyledi.

KKTC'de turizmin önemli bir sektör olduğuna işaret eden Ataoğlu, Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de turizmin gelişme kaydettiğini ve dünyanın dört bir yanından misafir ağırladığını belirtti.

Ülkede turizmi çeşitlendirmek ve geliştirmek için de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, alternatif turizm modellerini de irdelediklerini kaydetti.

1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra kapanan ancak 8 Ekim 2020'de yeniden açılan Gazimağusa ilçesindeki Maraş'ın da turizme ciddi katkı sunduğunu ifade eden Ataoğlu, Maraş'ın bir dönem kapalı kalmasının, içindeki binaların olduğu gibi durmasının merak uyandırdığını söyledi.

Maraş'ın artık "Kapalı" olarak anılmadığını ve şu anda farklı ülkelerden turist çektiğini dile getiren Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Maraş, açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla ziyaretçiyi konuk ediyor. Maraş'ın açılması, herkesin sahilinde faydalanabilmesi, mevcut binaları görebilmesi oldukça önemliydi. Maraş'ın açılmasının turizme çok ciddi şekilde bir katkısı oldu çünkü Kapalı Maraş olarak adlandırdığımızda Maraş'ı merak edenler, kıyısından, köşesinden görmeye çalışanlar, bugün gönül rahatlığıyla girip görüntü alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar. Alternatif turizm modelleri içerisinde bir model oluştu."

"Daha fazla Türk yatırımcı ve ziyaretçi bekliyoruz"

Ataoğlu, KKTC'ye turizm yatırımlarının da her geçen yıl arttığını söyledi.

KKTC olarak Türk yatırımcıları önemsediklerini vurgulayan Ataoğlu, "Her ülkeden yatırım yapanlar var. Türk yatırımcıların daha fazla gelmesini istiyoruz. Neticede aynı dil, aynı din, para birimi mensubuyuz." dedi.

Turizmde Türklerin başarılı olduğuna işaret eden Ataoğlu, KKTC'ye yatırım yapan Türk yatırımcılarına bölgeye, yöreye yönelik farklı teşvikler verdiklerini bildirdi.

Bakanlık olarak talepleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, şunları dile getirdi:

"Yatırımcı, otelini yapıp, sonra elden çıkarıp ülkeyi terk etme düşüncesindeyse bunu farklı değerlendiriyoruz ama yatırımına ilave eden, bir otelin yanına ikincisini, üçüncüsünü hatta sekizincisini yapanlar var. Bu da bizim ne kadar doğru bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Türklerin burada olması, bizi daha da sevindiriyor. Bizler, birbirimize sahip çıktığımız sürece hiç kimse bileğimizi bükemez. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım."

Ana vatandan daha fazla misafir ağırlamak istediklerini vurgulayan Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize çağrımız: Orada bir ada var, o ada hepimizin adası. Nasıl ki 1974'te Barış Harekatı'nda o adaya sahip çıktıysak bugün de gelip o adaya, o topraklara hep beraber sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Politika Ekonomi antalya Turizm Kültür Maraş

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