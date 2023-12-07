KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden KKTC fotoğrafları sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisinin çektiği ve 40. kuruluş yıl dönümünde KKTC'yi tanıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden KKTC isimli fotoğraf sergisi, İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda yapılan törenle açıldı. Açılışa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

Sergide Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çektiği, KKTC'nin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür-sanat ve gastronomi zenginliğini yansıtan 29 kare de yer alıyor. Ayrıca yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gözünden KKTC fotoğrafları ziyaretçilere sunuluyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sergi ile bir kez daha insanlığa sesleniyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz mutlak surette hak ettiği yeri alacaktır" ifadesini kullandı.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok güzel doğasını, çevresini, kültürünü İstanbul'un böylesi güzide bir mekanında sergilemeniz tabi ki bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. KKTC'nin doğasını, kültürünü İstanbul'un güzide bir mekanında sergilenmesinin çok anlamlı ve değerli buluyorum. Bugün açılan sergi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümünde hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha fazla tanıtma, sadece güzellikler değil aynı zamanda sanata ve kültüre verdiğimiz önemi göstermesi açısından önemli" dedi.

"Kıbrıs'ımız Doğu Akdeniz'in en güzel adası"

"Buradan bütün dünya devletlerine, insanlığa da seslenmek istiyorum" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti: "Kıbrıs Türk halkı medeni dünyanın bir parçasıdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını farklı siyasi emellerle dışlamaya, izole etmeye, ambargolarla ekonomik potansiyelimizi yıpratmaya yönelik her türlü hareket insan haklarına aykırıdır."

İstanbul Ticaret Odası Başkanı nezdinde İTO'nun yüz binlerce üyesine seslenmek istediğini kaydeden Tatar, "İstanbul Ticaret Odası üyelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdikleri değer bizler için çok önemlidir. Bugün sergilenen fotoğraflarda da göreceğimiz gibi, benim her zaman mesajım çevremize, doğamıza sahip çıkmak. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ımız dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi, Doğu Akdeniz'in en güzel adası. Yeşilimizle, mavimizle, çevremizle, doğal güzelliklerimizle, tarihimizle" değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, "Kıbrıs gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir destinasyondur. Turizm potansiyeli çok büyüktür. Her Türk vatandaşının nerede olursa olsun, mutlak surette Kıbrıs'ımızı ziyaret etmesi lazımdır. Hem tarihi bakımdan hem turizm bakımından bu güzellikleri yerinde görmeleri için her bölgedeki insanlarımızın mutlak surette tatillerinin bir bölümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirmelerini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"1974'te görkemli çağdaş bir Kıbrıs fotoğrafı daha çektik ve dost düşman görsün diye aynı yere astık"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümünü İstanbul iş camiası olarak kutlayarak, "Hem İstanbul iş camiası hem de İTO olarak yavru vatanın yanında olduğumuzu vurguluyorum" ifadesini kullandı.

Avdagiç, "Bugün önemli bir kısmı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden yansıyan bu fotoğraflara bakınca, onun gözünden Kıbrıs'ın tabiatına, insanına, camisine, medresesine bakınca, güçlü ve yeni bir Kıbrıs'ın kurulduğunu göreceğiz. Kıbrıs fotoğraflarının siyasete de sanata da yansıyan etkili mesajlarının, dost ve düşman için de güçlü mesajlar olacağından eminiz" dedi.

Avdagiç "Fotoğraf metaforundan yola çıkarak söylemek isterim ki, biz Kıbrıs'ın fotoğrafını ilk kez 1571'de Lala Mustafa Paşa ile birlikte çektik. Bu fotoğrafın kadrajı da kompozisyonu da her santiminde Türkün ruhunu ve mührünü taşıyordu" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Kıbrıs fotoğrafımızı duvardan indirmek isteyenler olunca, 1974'te görkemli çağdaş bir Kıbrıs fotoğrafı daha çektik ve dost düşman görsün diye aynı yere astık. Bu fotoğrafın çekilmesinde, Rauf Denktaş'ın büyük emeği vardı. Merhum Denktaş, 40 yıl önce fotoğrafımızı çerçeveletip her türlü saldırıdan korudu. 1983 yılındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilanımızın bir anlamı da buydu. Aradan geçen 40 yıl boyunca son Kıbrıs fotoğrafımızın yıpratılma gayretlerine şahit olduk. İşte Rauf Denktaş'tan sonra, fotoğraf tutkunu ikinci Cumhurbaşkanı olan Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs fotoğrafına yönelen her türlü saldırıya karşı diri bir mücadele ortaya koydu, cesur bir duruş sergiledi. Kıbrıs'ın Türk fotoğrafını muhafaza etti."

Öte yandan Ersin Tatar, Eminönü'nde İTO tarafından restore ettirildikten sonra kültür-sanat ve araştırma mekanı olan tarihi Liman Han'ı gezdi. Tatar, İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kitap İstanbul ve Dersaadet Kütüphanesi hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL