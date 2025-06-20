KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Tugbay, Türkiye'de Yatırım Çağrısında Bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Tugbay, Türkiye'de Yatırım Çağrısında Bulundu
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın danışmanı Orhan Tugbay, Denizli'de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya gelerek Kıbrıs'a yatırım yapılması için çağrıda bulundu. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapılan görüşmeler, ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımları içeriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın danışmanı Orhan Tugbay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret ederek, Kıbrıs'a yatırım davetinde bulundu.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin Denizli–KKTC arasında ticari ilişkilerin arttırması konusunda karşılıklı ziyaretler devam ediyor. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin daveti üzerine Denizlili iş insanları ile görüşme yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın danışmanı Orhan Tugbay, iş adamı Mehmet Zeybekci ve Ceykan Zeybekci, Denizli ziyaretlerinin yanı sıra Ankara'da bazı önemli temaslarda bulundu.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ile birlikte TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkanvekili Antalya ESOB Başkanı Adlıhan Dere ile bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın danışmanı Orhan Tugbay, TESK İşyeri Denetleme ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, Birlik ve Federasyon Başkanları ile birlikte KKTC hakkında ticari bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıya telekonferansla katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TESK'e bağlı birlik başkanlarına Kıbrıs'a yatırım yapmaları konusunda davetlerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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