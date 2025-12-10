Haberler

Kesintisiz enerji için kışa hazırlık

Güncelleme:
Samsun'da YEDAŞ, kış aylarında enerji hizmetinin aksamaması için geniş kapsamlı hazırlıklar yaptı. Kritik hatlar güçlendirildi, teknik altyapı güçlendirildi ve saha ekipleri kış şartlarına uygun hale getirildi.

Samsun'da elektrik dağıtım firması, kış aylarında olumsuz hava şartlarına rağmen enerji hizmetinin aksamaması için kapsamlı hazırlık sürecini tamamladı. Kritik hatlara yönelik güçlendirme, bakım-onarım çalışmaları, genişletilmiş saha planlaması ve 7/24 müdahale düzeniyle oluşturulan operasyon altyapısı, kış döneminde enerji arzının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için devreye alındı

Orta Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren YEDAŞ, soğuk hava etkilerinin yoğunlaştığı bölgelerde enerji hizmetinin aksamaması için sezon öncesi çalışmalarını geniş bir çerçevede yürüttü. Trafo merkezlerinde gerçekleştirilen kontroller, direk ve iletken yenilemeleri, izolasyon uygulamaları ve hatların mevsimsel risklere karşı güçlendirilmesi hazırlık sürecinin ana bileşenleri arasında yer aldı. Bu kapsamda saha ekipleri kış koşullarına uygun şekilde yeniden konumlandırıldı ve operasyon planları, ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı ulaşım sağlayacak şekilde düzenlendi.

Altyapı güçlendirmeleri ve teknik uygulamalar

Kritik öneme sahip hatlarda sürdürülen bakım-onarım programları çerçevesinde trafoların, direklerin ve iletkenlerin teknik dayanımını artıran çalışmalara ağırlık verildi. Kar, buzlanma ve rüzgar yükünün yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalar, kış koşullarında oluşabilecek risklerin en aza indirilmesini amaçladı. Uzaktan izleme ve kumanda imkanı sağlayan SCADA (Merkezi Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi) üzerinden hat gözetimi yoğunlaştırılarak, arıza tespitinde hızlı aksiyon alınmasını desteklendi. Dijital ihbar kanalları, çağrı merkezi ve mobil uygulamalar üzerinden iletilen bildirimlerin sahaya hızlı aktarılabilmesi için iletişim akışı güçlendirilirken; araç filosunun kış şartlarına uygun hale getirilmesiyle sahadaki müdahale kapasitesi artırıldı. Yürütülen bu teknik hazırlıklar, kış dönemi boyunca operasyon süreçlerinin bütünlüklü ve koordineli bir şekilde ilerlemesine zemin oluşturdu.

"En yoğun kış şartlarında bile kesintisiz enerji"

YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla, enerji hizmetinin toplumsal yaşam için taşıdığı önem nedeniyle hazırlıkların geniş bir plan çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Kışla, "Elektrik, modern yaşamın en temel ihtiyaçlarından biridir. Aydınlatma, ısınma, iletişim ve sağlık gibi kritik alanların tamamı enerjinin sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle kış döneminde olumsuz hava koşullarının hizmeti etkilememesi için tüm süreçler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır" dedi.

Kışla, ayrıca saha organizasyonuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekiplerin konumlandırılmasından operasyon merkezlerinin çalışma düzenine kadar her aşama, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale sağlayacak bir yapı oluşturacak şekilde planlanmıştır. Teknik altyapı, izleme sistemleri ve sahadaki hazırlıklarımız kış dönemine tam uyumlu hale getirilmiştir. Amacımız, bölge halkının en yoğun kış şartlarında dahi enerjiye kaliteli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamaktır." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title