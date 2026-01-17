Haberler

Kırşehir'in merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ankara Teknopark'ta yeni teknoloji geliştirme bölgeleri tespit edildi. Kırşehir'deki alan Kayabaşı Mahallesi'nde yer alacak.

Kırşehir'in merkez ilçesindeki alan "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki alan da "Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ek alanı olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in merkez ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki alan, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki alanın da "Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ek alanı olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
