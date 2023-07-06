Kırşehir'de kuraklık izleri hasatta net şekilde ortaya çıktı

İç Anadolu'daki hasatta kuraklık izleri

Kaman ilçe Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp Öncül:

"4-5 dönümde dolması gereken biçerdöverin deposu 53 dönümde anca doldu"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kuraklığın vurduğu Kaman'a bağlı Benzer köyünde açıklamada bulunan İlçe Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, hasat bölgelerinde çalışan biçerdöverlerin dolum süresini incelediklerinde de dahi kuraklığın izlerini gördüklerini söyledi.

Gökalp açıklamasında; "Masraflar tam olarak kurtarılmasa da hasat yapılıyor. Verimlerin güzel olmasını bekliyoruz" dedi. Çiftçinin en büyük probleminin TMO'nun açıkladığı fiyatlar ve randevu sistemindeki tıkanma olarak gördüklerini aktaran Gökalp; "Randevu sistemi kilitli, yoğunluk nedeniyle üreticiye randevu verilememekte. Çiftçinin rahatlatılması için hamle bekliyoruz" diye konuştu.

Kuraklığın izi hasatta belli oldu

Kuraklığın izlerinin hasat yaparken daha net şekilde ortaya çıktığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Gökalp açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Yaşanan kuraklıktan dolayı makineler hasat yapıyor olsa da 4-5 dönümde dolması gereken biçerdöverin deposu 53 dönümde anca doldu. Bu durumda bizlere kuraklığın izlerinin sürdüğünü gösteriyor."

İlçe genelinde tarım arazilerinin 1 milyon dönümünde arpa ve buğday ekili.