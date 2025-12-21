Kaynakçılığı öğrenen yükümlüler meslek sahibi oldu

Kırşehir'de "Bir Mesleğin Olsun Projesi" kapsamında açılan kursta kaynakçılığı öğrenen 21 yükümlü, kendilerine yeni iş alanı oluşturdu.

Yükümlülerin topluma kazandırılması, rehabilitasyonunu ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Bir Mesleğin Olsun Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün atölyesinde açılan kaynakçılık kursuna katılan yükümlüler, gazaltı kaynakçılığı hakkında teknik, teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Toplam 218 saatlik kursu tamamlayan yükümlülere sertifika ve operatörlük belgeleri verildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, en çok iş imkanı olan meslekler arasında yer alan kaynakçılıkla ilgili kurs açarak yükümlülerin meslek sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Gazaltı kaynakçılığının gemi imalatından inşaat sektörüne, havacılık sektöründen savunma sanayisine, endüstriden otomotiv sektörüne kadar birçok alanda iş imkanı sağlayan bir meslek olduğunu vurgulayan Ener, insana değer veren bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Ener, yeni bir sayfa açmak isteyen yükümlülere yönelik meslek edindirme ve hayata hazırlama projelerine önem verdiklerini ifade ederek, farklı çalışmalarla yükümlüleri iyi birer vatandaş yapmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren de yükümlülerin topluma adapte olmalarında karşılaştıkları sorunların başında işsizlik problemi geldiğini söyledi.

Eren, Kırşehir'de en çok ihtiyaç duyulan meslek kategorisinde kaynakçılık mesleğinin ikinci sırada olduğunu belirtti.

"Bir Mesleğin Olsun Projesi"nin yükümlülerden ilgi gördüğünü ve kursa katılanların mesleği iyi bir şekilde öğrenmeye gayret ettiğini vurgulayan Eren, "Gazaltı kaynakçılığının çok fazla alanda istihdam sağladığını tespit ettik. Amacımız yükümlülerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak kaynakçılık mesleğine adım atmalarını, eğitim alabilmelerini sağlamaktır." dedi.

"Rahat bir şekilde iş bulabilecekler"

Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selim Erbaş ise kentte sanayi esnafından organize sanayideki işletmelere kadar en çok aranan personelin kaynakçı olduğunu dile getirdi.

Merkezin atölyesinde kendi metal öğretmenlerince verilen kursta 21 yükümlünün 218 saatlik bir kaynakçılık eğitimi aldığını anlatan Erbaş, "İstihdam alanı çok geniş olduğu için rahat bir şekilde iş bulabilecekler. Buraya gelen yükümlülerle yaptığımız görüşmelerde, meslek öğrenmeye hevesli olduklarını fark ettik. Bu da onlar için büyük bir şans." diye konuştu.

Metal teknolojisi öğretmeni Deniz Demirel de kursta MEB onaylı bir müfredatla ilk önce iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak eğitim verdiklerine dikkati çekti.

Demirel, metallerin işlenmesi, markalama, kesme ve kaynağa hazır hale getirilmesi hakkında bilgilendirmenin ardından gazaltı kaynak makinesinin kurulumundan kullanım aşamasına kadar gerekli eğitimleri verdiklerini anlatarak, "Bu eğitimlerden sonra kaynaklarına geçtik. Metalleri istediğimiz ölçülerde kesip kaynağa hazır hale getirebiliyorlar. Gazaltı kaynakçılığını öğrenir hale geldiler. Sektörün duyduğu kaynakçı ihtiyacını da giderebilecek pozisyonda gerekenleri öğrendiler." ifadelerini kullandı.