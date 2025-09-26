Kırsalda Sürdürülebilir Kalkınma için Öneriler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş, her bölgenin özelliklerine göre sürdürülebilir kalkınma planları hazırlanıp, köye dönüşün teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Kırsalda butik otel, organik tarım, el sanatları gibi iş kurmak isteyenlere vergi indirimi, eğitim ve pazarlama desteği verilmeli. Kırsal bölgelerin özgün ürünlerine coğrafi işaret ve tanıtım desteği sağlanmalı." dedi.

Karakuş, AA muhabirine, kırsal yaşamın özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emeklilerin, uzaktan çalışan beyaz yakalıların, kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilerin, toprakla uğraşmak isteyen doğaseverlerin, göç etmiş ancak köyüne dönmek isteyen aileler ile gençler ve kadınların hedef kitle olabileceğini ifade eden Karakuş, kentten köye göçün artırılmasının önemli olduğunu, bunun sadece şehirdeki nüfus baskısını azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda tarım, doğal kaynaklar ve kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bu amaçla atılabilecek adımların ekonomik, sosyal, altyapısal ve kültürel boyutlarda ele alınması gerektiğine işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Kırsalda iş kuran girişimcilere ve yerleşen bireylere vergi indirimi, faizsiz kredi ve hibe destekleri sunulmalı. Modern tarım teknikleri, organik tarım ve kooperatifleşme desteklenerek çiftçilerin geliri artırılabilir. Bu amaçla özellikle genç çiftçilere yönelik hibelere, düşük faizli kredilere ve makine ekipman desteğine devam edilmeli. Ekoturizm, agroturizm ve kültürel turizme yönelik yatırımlara teşvik sağlanmalı. Kırsalda butik otel, organik tarım, el sanatları gibi iş kurmak isteyenlere vergi indirimi, eğitim ve pazarlama desteği verilmeli. Kırsal bölgelerin özgün ürünlerine coğrafi işaret ve tanıtım desteği sağlanmalı."

"Bölgelerin özelliklerine göre kalkınma planları hazırlanmalı"

Üretilen ürünlerin satılabileceği bir pazar ağı veya kooperatif sistemi özendirilmesi gerektiğini söyleyen Karakuş, köy muhtarlıkları ve yerel belediyelere daha fazla yetki ve kaynak sağlanması gerektiğini ifade etti. Atıl köylerin canlandırılması, terk edilmiş yapıların restore edilerek yeni kullanımlara kazandırılması gerektiğini belirten Karakuş, "Her bölgenin özelliklerine göre sürdürülebilir kalkınma planları hazırlanmalı. Gençler ve kadın girişimciler 'köye dönüş' gibi programlarla teşvik edilmeli. Ekolojik evler, güneş enerjili sistemler ve yağmur suyu toplama gibi uygulamalar desteklenmeli. Kırsal alanlarda çevre koruma eğitimleri ve doğa projeleri yaygınlaştırılmalı. Kuraklığa dayanıklı tarım, doğal kaynakları koruma alışkanlığını geliştirecek her türlü faaliyet desteklenmeli." dedi.

İnternet, ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin de bu sürece katkı sağlayacağını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

"Uygun fiyatlı, sürdürülebilir doğal yapılar teşvik edilmeli. Eski köy evlerini restore etmek isteyenlere destek verilmeli. Göç eden ailelere taşınma yardımı sağlanmalı. Festival, pazar, sanat atölyeleri gibi sosyal etkinlikler düzenlenerek topluluk duygusu pekiştirilmeli. Şehirden kırsala göç edenler için bilgilendirme, rehberlik ve sosyal uyum programları oluşturulmalı."