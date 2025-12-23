Haberler

Pertek'te kırsala bereket: Genç veterinere hayvancılık desteği

Pertek'te kırsala bereket: Genç veterinere hayvancılık desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında, Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Pınarlar Köyü'nde Veteriner Hekim Nazım Solmaz'a 30 baş gebe etçi düve teslim edildi. Proje, hayvancılığın güçlendirilmesi ve genç girişimcilerin desteklenmesi hedefiyle önemli katkılar sağlıyor.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Pertek'in Pınarlar Köyü'nde Veteriner Hekim Nazım Solmaz'a ait işletmeye 30 baş gebe etçi düve teslim edilirken, proje çerçevesinde sigorta ve yem-bakım destekleri de sağlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda hayvancılığın güçlendirilmesi, üretimin artırılması ve genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, Tunceli'nin Pertek ilçesinde somut sonuçlar vermeye devam ediyor. Projeden yararlanan Veteriner Hekim Nazım Solmaz'a ait Pınarlar Köyü'ndeki işletme, İl Müdürü Yavuz Suat Pala tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, proje kapsamında işletmeye teslim edilen Angus ırkı 30 baş gebe etçi düve ile birlikte hayvanların bir yıllık TARSİM sigorta bedelinin bakanlık tarafından karşılandığı, ayrıca işletmeye aylık 22 bin 500 lira bakım ve yem desteği sağlandığı belirtildi. Proje sayesinde işletmedeki hayvan varlığı, doğan iki buzağıyla birlikte 32 başa ulaşırken, desteklerin kırsalda üretim ve sürdürülebilir hayvancılığa önemli katkı sunduğu vurgulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title