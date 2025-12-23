Pertek'te kırsala bereket: Genç veterinere hayvancılık desteği

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Pertek'in Pınarlar Köyü'nde Veteriner Hekim Nazım Solmaz'a ait işletmeye 30 baş gebe etçi düve teslim edilirken, proje çerçevesinde sigorta ve yem-bakım destekleri de sağlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda hayvancılığın güçlendirilmesi, üretimin artırılması ve genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, Tunceli'nin Pertek ilçesinde somut sonuçlar vermeye devam ediyor. Projeden yararlanan Veteriner Hekim Nazım Solmaz'a ait Pınarlar Köyü'ndeki işletme, İl Müdürü Yavuz Suat Pala tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, proje kapsamında işletmeye teslim edilen Angus ırkı 30 baş gebe etçi düve ile birlikte hayvanların bir yıllık TARSİM sigorta bedelinin bakanlık tarafından karşılandığı, ayrıca işletmeye aylık 22 bin 500 lira bakım ve yem desteği sağlandığı belirtildi. Proje sayesinde işletmedeki hayvan varlığı, doğan iki buzağıyla birlikte 32 başa ulaşırken, desteklerin kırsalda üretim ve sürdürülebilir hayvancılığa önemli katkı sunduğu vurgulandı. - TUNCELİ