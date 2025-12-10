Haberler

Gaziantep'te IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, kırsal kalkınmayı merkeze alarak tarım ve kırsal altyapıyı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Gıda güvenliğini sağlamak için sürdürülebilir üretim planlamasına vurgu yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, kırsal kalkınmayı merkeze aldıklarını belirterek, "Kırsal altyapı gibi unsurlarla topyekun bir kalkınma hamlesi yapmak için çalışıyoruz." dedi.

Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığınca Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarımsal ve kırsal potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ülkelerin gıda güvenliklerini ve geleceklerini garantiye almak için olağanüstü çaba sarf ettiğini dile getiren Antalyalı, "Biz de tarım bakanlığı olarak bu yaşanan hadiselerden kaynaklı bir üretim planlaması ortaya koyduk. Bu iklim değişikliği, doğal afetler, nüfus artışı, jeopolitik riskler gibi faktörleri dikkate alarak toprak ve su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini güvence altına almak, gıda ve arz güvenliğini sağlamak için üretim planlaması yapıyoruz." dedi.

IPARD programı gibi yatırım desteklerinin aslında üretim planlamasının ikinci aşaması olduğunu belirten Antalyalı, şöyle konuştu:

"Yatırımlar aslında üretim üslerinde çok belirleyici konumda. Tabii biz burada suyu merkeze alan bir üretim planlaması gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız birtakım konuları da yapısal reform başlıkları olarak belirledi. Tarımsal destekleme modelini biliyorsunuz değiştirdik. Arazilerin etkin kullanımını önemsiyoruz. Sözleşmeli üretim bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Teknoloji kullanımı, tarımsal örgütler ve tabii en temelde kırsal kalkınma. Önümüzdeki dönemde Bakanlık olarak bu alanlarda çok önemli çalışmaları hep birlikte üretiyor olacağız. Kırsal kalkınma tarımın merkezinde ancak çok boyutlu bir iş. Kırsal turizme de, yenilenebilir enerjiye de destek veriyoruz. Diğer kırsal altyapı gibi unsurlarla topyekun bir kalkınma hamlesi yapmak için çalışıyoruz. Ekonomik büyüme kadar sosyal ve kültürel dönüşümün de önemli olduğunu düşünüyoruz."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kentin sanayide örnek şehirlerinden olduğunu ama tarımın da bunun gerisinde olmaması, desteklerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise programın verimli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
