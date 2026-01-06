Çiğ sütte üretim sözleşme değişliği bildirim süreleri 30 güne çıkarıldı

Kırklareli'nde 'Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Çiğ Süt Desteklemesi Tebliği' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle sözleşmelerde 6.2, 8.1, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.3.2, 14.3.4, 22.2, 22.3 maddeleri ile Tarımsal Amaçlı Örgüt Aracılığı ile Yapılan Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nin 2.2 maddesinde yer alan sözleşme değişikliği bildirim süreleri, sözleşme yenileme süreleri, sözleşme teslim süreleri ve sözleşme fesih sürelerindeki 15 iş günü ibaresinin 30 iş günü olarak değiştirildiği belirtildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında gerçekleşen toplantıya, teşkilat temsilcileri ve süt sanayicileri katıldı. Toplantıda 'Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Çiğ Süt Desteklemesi Tebliği' hakkında katılımcılara bilgi veren Karaca, "Tarım Kanunu'nun 'Sözleşmeli Üretim' başlığı altında yer alan 13. maddesi çerçevesinde düzenlenen 'Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' 15 Eylül 2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 9 Aralık 2025 tarihli ve 33102 sayılı Resmi Gazete'de söz konusu yönetmelik değişikliği yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında bakanlığımıza tanımlanan görevler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce 'Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi' ile 'Tarımsal Amaçlı Örgüt Aracılığı ile Yapılan Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi' adı altında tip sözleşmeler düzenlenmiş olup, makamın 16 Ocak 2025 tarihli ve 17638546 sayılı olurlarına istinaden Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımızın 24 Aralık 2025 tarihli yazısıyla üretici/tarımsal amaçlı örgüt ve süt sanayicisinden gelen talepler değerlendirildiğinde sahada yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi için tip sözleşmeler ve eklerinde revizyona gidilmiştir" dedi.

"Sözleşme değişliği bildirim süreleri 30 güne çıkarıldı"

Karaca, "Sözleşmelerde 6.2, 8.1, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.3.2, 14.3.4, 22.2, 22.3 maddeleri ile Tarımsal Amaçlı Örgüt Aracılığı ile Yapılan Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nin 2.2 maddesinde yer alan sözleşme değişikliği bildirim süreleri, sözleşme yenileme süreleri, sözleşme teslim süreleri ve sözleşme fesih sürelerindeki 15 iş günü ibareleri 30 iş günü olarak değiştirilmiştir. Tarımsal Amaçlı Örgüt Aracılığı ile Yapılan Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nin 2.2 maddesinin son paragrafına 'Sözleşmeye konu ürün miktarında veya üretici değişikliği olması durumlarında güncel değişiklikler tarımsal amaçlı örgüt ve alıcı ile karşılıklı mutabakat sonucu belirlenir' ibaresi eklenmiştir. Sözleşmelerin 6.1 maddesinin son cümlesi 'Sözleşme dönemi içerisinde birden fazla fiyat güncellemesi halinde belirlenen son fiyat

sözleşmenin güncel fiyatı olarak taraflar arasında herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın geçerli fiyat kabul edilecek olup, sözleşmenin yenilenmesine gerek yoktur' şeklinde düzenlenmiştir" diye konuştu.

Cezai müeyyideler ve hukuki durumlar hakkında bilgi veren Karaca, Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ çalışmalarının tamamlandığını, sınıflandırma analizlerinde yeni mevzuat çalışmalarının yapılmakta olduğunu dile getirdi. - KIRKLARELİ