Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 3. Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2023 yılı ilk 6 aylık süreci değerlendirildi ve istihdam konuları ele alındı.

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 3'üncü toplantısı gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2023 yılı ilk 6 aylık süreci değerlendirdi.

6 aylık süreçte iş ve meslek danışmanları tarafından 7 bin 53 bireysel danışmanlık, 1491 işveren danışmanlığı ve 370 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını belirten Babalıoğullu, 112'si engelli 2 bin 921 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildiğini kaydetti.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.