KIRKLARELİ - Trakya Bölge Vizyon Çalıştayı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Trakya Bölge Vizyon Çalıştayı Kırklareli'nde yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, Kırklareli'nin Karadeniz'e 60 kilometre, Bulgaristan'a 177 kilometre sınırıyla İstanbul ve Avrupa arasında yer alan çok seçkin bir il olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 5 olduğunu vurgulayan Ekici, bunun çok önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

Kentte her şeyin kayıt altında olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Ekici, vatandaşların tümünün sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu dile getirdi.

"Kentte orta geliri tutturmuş, doğru, dürüst, adaletli yatırım ve yönetmenin bulunduğu bir şehirdeyiz" diyen Ekici, şöyle devam etti:

"Trakya olarak çok önemli üstünlüklerimiz var, tarihimiz var, denizimiz var, kültürümüz var, seçkin longoz ormanlarımız var. Tarımda Trakya olarak Türkiye'nin yüzde 8 ürününü biz üretiyoruz. Trakya olarak topraklarımızın büyüklükleri çok güzel ve işletme büyüklüklerimiz Türkiye ortalamasının üzerinde, sanayide de iyi bir yoldayız."

Trakya'nın sanayi ve tarım alanında çok güzel bir yolda olduğuna dikkat çeken Ekici, "Kırklareli OSB'nin, büyüklüğü 505 hektar, Büyükkarıştıran OSB'nin büyüklüğü 596 hektar, Evrensekiz OSB'nin 212 hektar, bir özel OSB'miz var, onunki 65 hektar. Toplam OSB büyüklüğü. 1378 hektar." dedi.

Sanayinin önemine vurgu yapan Ekici, "Sanayi olmadan yani biz buğday üreterek, efendim ayçiçeği satarak bunları işleyip sanayi ürünü haline getirmeden ayçiçeği, yağı haline getirmeden sattığımız sürece biliyorsunuz ki, tarımsal ürün satan ülkeler ortalama 5 bin dolar milli gelire sahip. Kalkınmakta olan ülkeler işte 10 bin dolar milli gelire sahip ki biz 11-12 bin dolarları yakaladık. Ama bizim gerçekten böyle seçkin bir ortamda seçkin bir yerleşim, coğrafyada 25 bin dolar, 30 bin doları yakalamamız hiçten bile değil. Önümüzde bir fırsat, bunların dikkate alınmasını istiyorum". şeklinde konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise Türkiye'nin Atatürk'ün koyduğu ortak hedefler doğrultusunda büyüdüğünü söyledi.

Marka şehir üretilmesinin önemine değinen Minsolmaz, burada alınacak kararların 3 il açısında da çok önemli olduğunu kaydetti.

Trakya'nın hızla geliştiğini anlatan Minsolmaz, şunları kaydetti:

"Türk Akımı Projesi çok önemli bir proje. 937 kilometre Rusya'dan Karadeniz'in tabanından Kıyıköy'e ulaştı. Yine Azeri gazını getiren TANAP Projesi İpsala'dan ülkemize girdi. Türkiye'nin değil dünyanın en önemli iki tane projesi buradan Türkiye, Trakya'nın sınırlarında İpsala ve Kıyıköy, Kırklareli ili sınırlarında."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.