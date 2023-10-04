Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ, Düzce'de yeni fabrikasını açtı

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİMPUR), Türkiye'de 130 bin ton olan üretim kapasitesini yeni fabrikasıyla 200 bin tonun üzerine çıkardı. Şirket, ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma, soğutma, yalıtım-inşaat ve savunma sanayi gibi farklı sektörlere poliüretan sistemler üretiyor.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİMPUR) Gebze ve Letonya'nın ardından Düzce'de 400 milyon lira kaynakla devreye alınan yeni fabrikasıyla Türkiye'de 130 bin ton, Letonya'da 25 bin ton olan üretim kapasitesini toplamda 200 bin tonun üzerine çıkaracak.

5 kıtada 50'den fazla ülkeye, ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma, soğutma, yalıtım-inşaat ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde kullanılmak üzere poliüretan sistemler üreten şirketin fabrikalarına bir yenisi eklendi.

Gebze merkezli firma, bu yıl Letonya'nın ardından son üretim tesisini Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kurdu.

Üretime temmuzda başlayan firmanın resmi açılışına, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Aylin Özdemir, Pekintaş Group Üst Yöneticisi (CEO) Özhan Olcay, Plastay Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Sungur, Poliüretan Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Pınar, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yılmaz Polat, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Vakkas Salıcı, emekli korgeneral Alpaslan Erdoğan ve KİMPUR Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli poliüretan üreticisi olarak üretim kapasitesini artırmak ve sektörde öncülüğü devam ettirmek için teknoloji, sermaye ve insan kaynakları yatırımlarıyla müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Mizrahi, "Bu yıl devreye giren Letonya'daki tesisimiz ve açılışını yaptığımız Düzce'deki tesisimizle toplam üretim kapasitemiz 200 bin tonu aşacak. Bölgemizin en büyük poliüretan sistem üreticisi olarak 50'den fazla ülkeye ihracat yapıp firmamızın ve ülkemizin sektördeki tanınırlığına katkıda bulunuyoruz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Günden de kökleri 40 yıl önceye dayanan şirketin son fabrikasının ilçede istihdamı artıracağını dile getirdi.

İKMİB Başkanı Pelister ile KİMPUR Düzce'nin fabrika müdürü Mustafa Özyılmaz de firmanın, açılan yeni tesisiyle ülke ekonomisine güç katmaya devam ettiğini kaydetti.

Düzce'deki fabrika 65 bin ton üretim kapasitesine ulaşacak

KİMPUR CEO'su Cavidan Karaca, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıllık geçmişe sahip firmanın 2015'ten itibaren büyük bir değişim içine girdiğini ve 65 bin ton olan üretim kapasitesini Gebze'deki tesisle 130 bin tona çıkardığını ifade etti.

Satışlarını da 2022 sonu itibarıyla 4 kat artırarak 105 bin tona çıkardıklarını belirten Karaca, "Büyüme politikalarımız doğrultusunda Gümüşova'yı üretim ve lojistik merkezi olarak seçtik. Buradaki organize sanayi bölgesinde şimdi resmi açılışımızı yapıyoruz. Temmuz ayında üretimimiz başladı. Toplam 65 bin tona ulaşacak. 3 faz halinde devreye alıyoruz. Temmuz'da devreye giren faz 1, ürün grubuna göre 25-30 bin ton aralığına giren bir üretim tesisi olacak. Faz 2 ve 3'ün de 2024 yılı sonunda devreye girmesini bekliyoruz. Böylelikle Türkiye'de 180 bin tonu geçen poliüretan hacmine ulaşıyoruz. Aynı zamanda geçen yıl Letonya'da yatırımını yaptığımız bir bağlı ortaklığımız var. O da 25 bin ton büyüklüğünde. Böylece toplamda 200 bin tonu aşan poliüretan sistemleri kapasitesine kavuşmuş oluyoruz." diye konuştu.

Karaca, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 204. sırada yer aldıklarını, dünyanın ilk 10 poliüretan üreticisinden biri olmak istediklerini vurgulayarak, Düzce'deki tesisin de devreye girmesiyle bu yönde çok büyük bir adım attıklarını söyledi.

Solar panel yatırımıyla elektriğini kendi üretecek

Düzce'deki tesisin, çevresel sürdürülebilirlik anlamında da öne çıktığını dile getiren Karaca, "Faz 3'ün de tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaştığımızda elektriğimizin yüzde 55'ini kendimiz üretebilir hale geleceğiz. Bu hedef doğrultusunda solar panel yatırımı gerçekleştirdik." dedi.

Karaca, yeşil ürün gamı paralelinde de çalıştıklarını belirterek, 2024'te Düzce'deki fabrikaya pet şişe atıklarının "polyester poliol"e dönüştürüleceği 5 bin ton üretim kapasiteli ek tesis yapılacağını kaydetti.