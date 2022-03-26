1 haftalık ücretsiz dönem sona erdi! İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri - Haberler

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1 haftalık ücretsiz dönem sona erdi! İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi. Dün gece yarısından itibaren geçişler ücretli oldu. Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira. Aynı yolu kullanan 16 tekerlekli tır ise 1.181 lira ödeyecek. Köprüyü kullanmak için Gelibolu Güney'den giriş yapan otomobil ise 200 lira verecek. İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretleri.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bu dev eser ile birlikte iki kıta denizin üstünden dördüncü kez birbirine bağlandı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlanıyor.

ÜCRETLİ GEÇİŞLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projenin açılışında köprünün bir hafta ücretsiz olarak hizmet vereceğini müjdelemişti. Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi. Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile ödeyebilecekler.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici tırlar 588 lira, 14 tekerli tırlar 683 lira, 16 tekerli tırlar 1.181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek.

Kim ne kadar ödeyecek? İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Kavakköy'den giriş yapıp Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 236.50 lira, minibüsler 308,50 lira, çekici tırlar 519,50 lira, 14 tekerli tırlar 592 lira, 16 tekerli tırlar 1.066 lira, motosikletler ise 59 lira ücret ödeyecek.

Kim ne kadar ödeyecek? İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Gelibolu Kuzey'den giriş yapıp Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 218.50 lira, minibüsler 279.50 lira, çekici tırlar 485 lira, 14 tekerli tırlar 546.50 lira, 16 tekerli tırlar 1.008,50 lira, motosikletler ise 54,50 lira ücret ödeyecek.

Kim ne kadar ödeyecek? İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Gelibolu Güney'den giriş yapıp Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 200 lira, minibüsler 250 lira, çekici tırlar 450 lira, 14 tekerli tırlar 500 lira, 16 tekerli tırlar 950 lira, motosikletler ise 50 lira ücret ödeyecek.

1 haftalık ücretsiz dönem sona erdi! İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (36)

Rasim Hayirsever :

haydi millet..hep beraber araclara..koreyi zengin edelim....yüzerek gecerim orayi yinede vermem o ücreti aga...güzel bir eser ama hep ülkenin zararina.....

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bekir yapici:

1 hafta bedava diye sevinenler günde 45 bin arac garantili köprüye devletin bütcesinden yani halkin cebinden kac para cikmis hicmi merak etmiyor acaba?

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Nurullah Ak:

O kadar yatırım yapılmış 200 liranın lafını yapıyonuz zamanında boğaz köprüsüne de karşıydınız size ne beğendirilse az nankörsünüz

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