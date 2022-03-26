1 haftalık ücretsiz dönem sona erdi! İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bu dev eser ile birlikte iki kıta denizin üstünden dördüncü kez birbirine bağlandı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlanıyor.

ÜCRETLİ GEÇİŞLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projenin açılışında köprünün bir hafta ücretsiz olarak hizmet vereceğini müjdelemişti. Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi. Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile ödeyebilecekler.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?