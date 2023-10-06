Kilosunu 160 bin liraya satın aldığı balın parasını Mehmetçik Vakfı ve besicilere verdi

Batman'ın Sason ilçesinde 2 bin rakım yükseklikteki Cobet Yaylası'nda el değmeden kara kovanlarda üretilen organik çiçek balının bir kilosuna 160 bin lira ödeyen iş adamı Esat Ekremoğlu, Mehmetçik Vakfı ve besicilerin hesabına yatırdığı paranın dekontunu kaymakama teslim etti.

Batman'ın Sason ilçesinde 2 bin rakım yükseklikteki Cobet Yaylası'nda el değmeden kara kovanlarda üretilen organik çiçek balının bir kilosuna 160 bin lira ödeyen iş adamı Esat Ekremoğlu, Mehmetçik Vakfı ve besicilerin hesabına yatırdığı paranın dekontunu kaymakama teslim etti.

Sason Kaymakamlığı bünyesinde "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" dahilinde üretilen ve Ege Üniversitesi tarafından numune analizi yapılarak ülkede üretilen en kaliteli bal olduğu belirlenen organik Sason balına açık artırmayla bir kilosuna 160 bin lira gibi rekor bir fiyatla satın alan Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu, Sason Kaymakamlığında Kaymakam Murat Mete ve bal üreticileriyle bir araya gelerek ödemesini yaptığı balın dekontlarını teslim etti.

Üreticilerin desteklenmesiyle ilçedeki bal kalitesinin ve rekoltesinin daha üst seviyelere taşınacağını belirten Kaymakam Murat Mete, "Bal açık arttırması sonrası teklif edilen miktarın yarısını Mehmetçik Vakfı Bağışlar Müdürü Emekli Albay Sedat Uzuncezar ile gerekli görüşmeleri yaparak Esat Bey bağışını yaparak ve dekontu tarafımıza sundu. Gelirimizin diğer kısmının ödemesini de üreticilerimize aktardı. Üreticilerimiz ile görüşerek bu miktarı üretimi arttırma amacıyla değerlendirme konusunda fikir birliği sağladık. Şehitler diyarı olarak adlandırılan Sason'umuz da maddi değerinin yanında manevi değeri de çok yüksek bir katkıda bulunan iş adamı Esat Ekremoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Esat Ekremoğlu, ülkenin daha iyi bir noktada olması için hem Mehmetçik Vakfına hem de üreticilere desteği şimdi olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da olacağını dile getirdi.

"Bu destekler bizleri daha da ileriye taşıyacaktır"

Bal üreticilerinden Barış Yaşar, bir kilo bala 160 bin lira ödeyerek kendilerini destekleyen projenin mimarı Kaymakam Murat Mete'ye teşekkür etti. - BATMAN