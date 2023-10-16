Kilis'te zeytin hasadı başladı

Kilis'te asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesi için hasat programı düzenlendi. Kilis Valisi Tahir Şahin ve protokol üyeleri zeytin hasadı yaptı ve üretim tesislerini inceledi.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.

Organik Zeytin Üreticileri Birliği tarafından Kocabeyli köyünde düzenlenen ilk hasat programına Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ile protokol üyeleri katıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin ve beraberindekiler zeytin hasadı yaptı, Organik Zeytin Üreticileri Birliği tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, hasat döneminin bereketli olması temennisinde bulundu.

Tesisin 2011 yılında açıldığını anımsatan Şahin, tesiste yaklaşık yıllık 10 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldığını ifade etti.

Zeytinin anavatanının Kilis olduğunu dile getiren Şahin, "Bu tesis, zeytinin ve zeytinyağının nasıl değerli hale geldiğinin, çiftçilerin üretim sürecinde eğitimler alarak zeytine nasıl katma değer kattığının göstergesidir." dedi.