Kilis'te nar hasadı başladı, fiyatlar yükseldi

Kilis'te Hicaz narının hasadı başladı. Çiftçiler narı tarlada 10 TL'ye satarken, marketlerde ise 30 TL'ye satılıyor. Kilis'te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılıyor.

Kilis'te nar hasadı başladı

Tarlada 10 TL markette ise 30 TL'den satılıyor

KİLİS - Kilis tarımında önemli bir yer tutan Hicaz narının hasadına başlanırken, yüksek rekolte sevinci yaşayan çiftçiler narı tarlada 10 TL'ye satıyor. Nar marketlerde ise 30 TL'den satılıyor.

Kilis'te sezonun ilk nar hasadı başladı. Yüksek rekolte sevinci yaşayan üretici, narı tarladan 10 TL'den satıyor. Kilis'te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan hasadın ise Kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yollarını tutan tarım işçileri ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

"10 bin dekar alandan 120 ton Hicaz narı yetiştiriliyor"

Hasadı yapılan Hicaz narının tamamının yurt dışına ihraç edileceğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Bahçe kenarlarında dikimi yapılan narlar 2006 yılında devletimizin verdiği destek ile 10 bin dekar alana çıktı. Üretilen tüm narlar ihracata gitmektedir. Bereketin simgesi olan nar, dekarda 4 ton beklentimiz var. Narın tarladaki kilosu 10 TL iken marketlerde 30 TL ye kadar alıcı buluyor" dedi.

"Devletin verdiği destekle ürünlerin tamamını ihraç ediyorum"

2006 yılında devletin verdiği destekle diktiği narların hasattan sonra tamamını ihracata gönderdiğini söyleyen üretici Mehmet Sakar, "Verilen destekle diktiğim narların bu sene yine hasadına başladık. Her sene 150-160 ton ürün elde ediyoruz. Narların kesimlerini yaptıktan sonra soğuk hava depolarına götür