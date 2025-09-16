Kilis'te Kış Lezzeti Cevizli Sucuk Üretimi Başladı

Kilis'te kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan cevizli sucuk yapımına başlandı.

Kentte üzümlerin hasat edilmesinin ardından üreticiler, geleneksel yöntemlerle cevizli sucuk üretimi için çalışmalara başladı.

Yörede yetiştirilen cevizlerin toplanıp kurutulmasının ardından, pekmez ve nişastadan hazırlanan karışım krema kıvamına getirilerek hazırlanıyor.

Daha önce ipe dizilip kurutulan ceviz içleri bu karışıma batırıldıktan sonra tekrar kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşte kurutulan cevizli sucuklar, kış aylarında tüketilmek üzere serin ortamlarda saklanıyor ve hem kentteki tezgahlarda hem de talepler doğrultusunda il dışına satışa sunuluyor.

Üretici Uğur Özmaya, AA muhabirine, cevizli sucuğun yalnızca üzüm sezonunda üretildiğini söyledi.

Cevizli sucuğun tamamen doğal üzüm suyundan yapıldığını belirten Özmaya, şunları kaydetti:

"Yapım aşamasında Kilis'e özgü üzümler bağlardan toplanarak yıkanır. Üzümler, 'havra' dediğimiz beyaz bir toprakla birleştirilerek tortusundan süzülmesi sağlanır. Daha sonra çeşitli makinelerle ezilerek suyu çıkarılır ve dinlendirilir. Dinlenmenin ardından büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak nişastayla birleştirilir. Bu şekilde 'hapsa' adı verilen ve pekmeze benzeyen bir karışım elde edilir. Cevizler bu şıraya batırılarak güneşte kurumaya bırakılır. Ortalama iki ya da üç gün içerisinde kurutulan cevizli sucuklar, serin ve soğuk alanlarda saklanarak kış aylarında tüketilir."

Talebin yoğun olduğunu belirten Özmaya, cevizli sucuğu Türkiye'nin farklı illerine gönderdiklerini sözlerine ekledi.