Kilis'te üreticilere hibe destekli tarım ve hayvancılık ekipmanları dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Kilis'te hayvancılık ve bitkisel üretim yapan yetiştiricilere önemli hibe destekleri verildi. Yüzde 50 hibeli yem kırma makineleri, yüzde 70 hibeli küçükbaş kırkım makineleri ve organik gübre gibi çeşitli desteklerle üreticilerin verimliliklerinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle, Kilis Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hayvancılık ve bitkisel üretim yapan yetiştiricilere hibe desteği sağlandı.

Proje kapsamında, il genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyesi 32 yetiştiriciye yüzde 50 hibeli yem kırma makinesi desteği verildi. Kilis Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye 37 yetiştiriciye ise yüzde 70 hibeli küçükbaş kırkım makinesi dağıtıldı. Organik üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik destekler kapsamında da yüzde 85 hibeli 3 adet traktör askılı bacalı şaftlı dal kırma makinesi teslim edilirken, 300 organik üreticiye toplam 1.976 litre organik gübre desteği sağlandı.

Programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, hayata geçirilen projelerle sağmal hayvanlarda süt veriminin ve besi hayvanlarında karkas randımanının artırılmasının, hayvanlara verilen yemden maksimum fayda sağlanmasının ve yetiştiricilerin iş yükünün azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Şahin, dal budama atıklarının komposta dönüştürülmesiyle hem atık sorununun önüne geçileceğini hem de toprağın zenginleştirilerek su tutma kapasitesinin artırılacağını belirterek, üreticilerin ekonomik olarak desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Programa Kilis Milletvekili Mustafa Demir ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ve diğer protokol üyeleri katıldı - KİLİS

