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Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı

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Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, biber üretiminin il ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde üreticileri ziyaret eden Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, baharatlık biberin hasadının ve kurutmalık işlemlerinin başladığını söyledi.

Kilis'te 53 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını belirten Küçük, "Yetiştirilen biberlerin yüzde 60'ı salçalık olarak değerlendirilmekte, geriye kalan yüz 40'ı ise kuru dolmalık ve baharat olarak işlenmektedir." dedi.

Kilis'in Türkiye'de kuru ve baharatlık biber üretiminde üçüncü, salçalık biber üretiminde yedinci sırada olduğunu belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Biber tarımının ilimiz ekonomisinde oldukça önemli bir yeri var. Baharatlık biber üretimi ve işlenmesinde Musabeyli ilçemize bağlı Hasanceli köyü, salçalık biber üretimi ve işlenmesinde Polateli ilçemize bağlı Polatbey köyü ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında Elbeyli ilçemiz ve Mercidabık Ovası'nın tamamında biber yetiştiriciliğine büyük önem verilmektedir."

50 dönüm alanda biber üretimi yapan çiftçi Ertuğrul Yaba da topladıkları biberleri kurutup köydeki fabrikalarda işledikten sonra pazara sunduklarını ifade ederek, "Biber hasadı bizim için çok önemli. Sulak olan her yerde biber yetiştiriyoruz. Hasanceli köyünün asıl geçim kaynağı biber üretimine dayanıyor. Bu yıl iklim şartlarından dolayı rekolte düşük. Fiyatlar henüz belli olmadı ancak umarız çiftçiyi memnun edecek bir fiyata ürünlerimizi satarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

kilis

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