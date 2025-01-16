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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Tır Yoğunluğu: Şoförler Çözüm Bekliyor

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Tır Yoğunluğu: Şoförler Çözüm Bekliyor
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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye'nin gümrük vergilerinin artması nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor. Gümrük vergilerinin ton başına 10 dolardan 50 dolara çıkması, şoförlerin günlerce beklemesine sebep oldu. Şoförler, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye'nin gümrük vergilerindeki artış nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor. Suriye'ye geçmek için günlerdir bekleyen ve kilometrelerce kuyruk oluşturan şoförler, sorunun çözülmesini bekliyor.

Suriye'nin yeni yönetimi tarafından ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerinin arıtılması nedeniyle Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Suriye'deki gümrük vergilerinin ton başına 10 dolardan 50 dolara çıkması, şoförleri zor durumda bırakıyor. Günlerdir sıra beklediklerini ifade eden şoförler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek yeni vergi artışı ve geçiş sırası ile ilgili sorunların çözülmesini talep etti.

"Devlet yetkililerinin bu duruma el atmasını bekliyoruz"

Tır Şoförü Mehmet Kaya, "Vergiler 10 dolardan 50 dolara çıktı, bu artış işimizi çok zorlaştırdı. Fiyatların düzelmesi gerekiyor. Devlet yetkililerinin bu duruma el atması ve bir çözüm getirmesi önemli" dedi.

"8 gündür burada bekliyoruz"

Bir diğer tır şoförü Hasan Yılmaz da, "8 gündür burada bekliyoruz. Vergilerin bu kadar artması işleri zorlaştırdı. Saha ve sıra sistemi getirilirse, yoğunluk azalır ve işlemler daha hızlı ilerler" ifadelerini kullandı.

"Vergi gerçekten çok yüksek"

Tır şoförü Ahmet Han, "Vergi gerçekten çok yüksek. Vergilerin düşmesi gerekiyor. Ayrıca pano sistemi de gelmeli, böylece sıralar daha düzenli olur ve bekleme süreleri kısalır" şeklinde konuştu.

Şoförler, gümrük işlemlerinin hızlanması için vergiler ve sıra sisteminin de çözülmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir değerlendirme yapan ve Türkiye'den gönderilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin yüzde 300 ile 500 oranında artırıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Bütün sektörlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir. Birçok ürüne uygulanan yüksek vergiler ürünlerin üretim maliyetinin bile üç dört katı durumunda. 2024 yılında ortalama aylık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Suriye'ye yönelik ihracatımız bu yüksek gümrük vergileri nedeniyle durma noktasına geldi. Sınırda tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk bunun en iyi göstergesidir. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu sorunun ivedi bir şekilde çözümü için Suriye'de kurulan geçici hükümet yetkilileriyle temaslarının olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz" diye konuşmuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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