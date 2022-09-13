Kilis haberleri! Kilis'te Devlet desteğiyle kuruldu, üzüm üreticilerinin gelir kapısı oldu

Kilis'te Devlet desteğiyle kuruldu, üzüm üreticilerinin gelir kapısı oldu

KİLİS Kilis'te, 2 yıl önce devlet desteğiyle kurulan Üzüm Üreticileri Birliği, son teknolojik imkanlarla kuru üzüm işleme fabrikası kurdu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Üzüm Üreticileri Birliği, "Kilis horoz karam" markasıyla iç ve dış pazarlarda payını almaya başladı. Devlet desteğiyle kurulan üzüm işleme fabrikası son teknolojiyle donatıldı.

"Üzüm Üreteceler Birliği üzümü hak ettiği değerden alması çiftçiyi memnun etti"

Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyünde kurulan Üzüm Üreticileri Birliğinin Horoz karası üzüm ile markalaşan Musabeyli ilçe ekonomisine katkı sunuyor. Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Birliğin 2020 yılında kurulduğunu ifade ederek, "2021 yılında birliğin bina ve ekipmanını sağladık. Geçen yıl 500 tana yakın üzüm işlemesi yaptık. Bu yılda 1 Ekim itibariyle sezonumuz başladı. Yaklaşık şuana kadar 60 ton üzüm işledik. Üzüm piyasası birlik olarak biz fiyat açıklanana kadar düşüktü. Biz en alt 25, en üst 35 lira kuru üzüm alıyoruz. Amacımız üreticilerimizin mağduriyetini gidermek, tüccarlar maalesef üreticimizin elinden alıyor. Asıl amacımız bunu önlemektir. Birliğin kar amacı yoktur. Birliğimizin 250'ye yakın üyemiz var" dedi.

"Son Teknolojik üretim tesisi kuruldu"

Yalçın, Yaş üzümlerin tarlaya kurutulmak için serildiğini ifade ederek "Kuruyan üzümler, kasalar veya traktörlerle fabrikamızı geliyor. Üzüm burada seçildikten sonra yıkanarak, yağlanıp paketlik hale geliyor. Son aşamada araya çöp karışabilir diye bayan işçiler onları kontrol ediyor. Bunun dışında fabrikada el değmeden üzümler paketleniyor" diye konuştu.

Yalçın, üzüm işleme tesislerinde 2 vardiya halinde 80 kişinin çalıştığını sözlerine ekledi.