Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi Çin'e bağlayacak İpek Yolu projesini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla Twitter hesabından yayınladığı videoda; "Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi, Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız… Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak… Dış ticaretimiz, en az yüzde 50 artacak. Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret güzergahlarından birine ev sahipliği yapınca Türkiye'nin dünyada ekonomik ve stratejik önemi daha da artacak. Kendi şartlarında, kendi oyununu oynamaya başlayacak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"TARİHİ İPEK YOLU'NU CANLANDIRACAĞIZ. YANİ TÜRKİYE'Yİ, ÇİN'E BAĞLAYACAĞIZ"

"Sevgili halkım, sevgili gençler; Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar, bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum… Ben Doğu Batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaati neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyası ile buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyası ile geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu.

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi, Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demiryolu alt yapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak.

"BAKIN, BU DEDİĞİM BATI'YI KAYGILANDIRACAK, BUNU BİLİYORUM. BU AKŞAM RAPORLARINI GEÇECEKLERDİR. BEN DE DİYORUM Kİ; VARSIN KAYGILANSINLAR"

Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak, İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almata'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece Kuzey'de Gürbulak Çin'i ve koridor üzerindeki ülkeleri Avrupa ve Karadeniz limanlarına; Güney'de ise Kapıköy ile Mersin İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak. Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı deniz yolu ile yapılıyor. Bu proje, denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanları ile buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz girişi kapısı olacak. Bakın, bu dediğim Batı'yı kaygılandıracak, bunu biliyorum. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki; varsın kaygılansınlar.

"TÜRKİSTAN'A UYGULADIKLARI ZULMÜ DURDURMALARI ÖN ŞARTLARIMIZDAN BİRİ OLACAK"

Çin'e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı, kaderine terk etmeyeceğiz. Yani, özetle Batı da Çin de kaygılansın. Biz, işimize bakalım. Bu proje, herkesin kazanacağı bir projedir. 'Buyurun, oturun bizimle masaya' diyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile, bu bölgelerin ticareti de bizim limanlarımızdan transit yapılacak. Koridoru hem Türkiye'nin tüm bölgelerine bağlantısını hem de limanlar ve Avrupa'ya bağlantılarını sağlamak için ülkemizdeki karayolu, demiryolu ulaşım altyapılarında da iyileştirmeler ve yeni bağlantılar yapılacak.

"ASYA VE AVRUPA ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ TİCARET GÜZERGAHLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPINCA TÜRKİYE'NİN DÜNYADA EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ DAHA DA ARTACAK"

Bunların başında; Horonsan, Ağrı, Gürbulak demiryolu hattı geliyor. Bu transit yolun, her ülke için birkaç çıkışı olacak. Çıkış, loncalarının çevresine gümrüklü lojistik merkezleri yapılacak. İhraç mallar, İran'a 17 saatte, Türkmenistan'a 31 saatte, Özbekistan'a 50 saatte, Kazakistan'a 63 saatte varacak. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz, muazzam büyüyecek. Dış ticaretimiz, en az yüzde 50 artacak. Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret güzergahlarından birine ev sahipliği yapınca Türkiye'nin dünyada ekonomik ve stratejik önemi daha da artacak. Kendi şartlarında, kendi oyununu oynamaya başlayacak. Çünkü, bu bağlantı ile Avrupa ve Asya arasındaki ticareti kolaylaştıracağız. Ülkeler arasında daha fazla iş birliğini ve ekonomik entegrasyonunu sağlayacağız. Türkiye, Orta Asya, Kafkasya ve Çin arasındaki ticaret yollarında çok hayati bir konuma sahip olacak. Küresel ve bölgesel ticaret taşımacılık ve lojistik ağlarında merkez ülke haline gelecek.

"BEN HALKIMA HİÇBİR ZAMAN HAYAL SATMADIM"

Tüm bunların dışında tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve sosyal etkileşimi artıracak. Kültürel ve tarihsel bağlarımız, ortak tarihsel hafızamız daha da güçlenecek. Türkiye, kardeş coğrafyaları ile tam anlamıyla bütünleşecek. Türkiye, dünya ile rekabet edecek diyordum ya, ben halkıma hiçbir zaman hayal satmadım. İnanın hiç zor değil, güzel ülkemiz işte böyle dünya ile rekabet eden Türk dünyası ile bütünleşen bir ülke haline gelecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu fazlası ile hak ediyor."