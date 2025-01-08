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Kıdem tazminatında sadece bir gün için 4 bin 827 liralık fark oluştu

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Kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli bir fark ortaya çıktı. 2024 yılı aralık ayında işten ayrılanlar için 41.828 TL olan kıdem tazminat hakkı 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Böylece kıdem tazminatında 31 aralık ile 1 ocak tarihleri arasındaki fark 4 bin 827 lira olarak ortaya çıktı.

Tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak yapılan zam oranıyla birlikte netleşti. 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Ancak bu tavan ücrette hizmet yılı kadar işten ayrılış tarihi de büyük önem taşıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı, memur emeklisi maaşı ve en düşük emekli maaşı gibi kıdem tazminatı tavanı da netlik kazandı. Uzun süredir, 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların alacağı emekli maaşı arasındaki fark tartışılıyordu. Kıdem tazminatı konusunda da yıllar arasında önemli farklar bulunuyor.

HER BİR YIL İÇİN 4 BİN 827 TL DAHA FAZLA TAZMİNAT

Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplanıyor. Buna göre 2024 ile 2025 arasında kıdem tazminat ücretleri şu şekilde belirlendi:

2024 yılı Temmuz- Aralık dönemi için tavan: 41.828 TL

2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için tavan: 46.655,43 TL

Yeni oranlara göre 2025 yılında emekli olanlar, çalıştıkları her bir yıl için 4.827 TL daha fazla kıdem tazminatı alacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL OLUŞUR?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için öncelikle bir işverene bağlı olarak İş Kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Kıdem tazminatına hak kazanılan durumlar ise kanunda açıkça belirtilmiştir.

İşçinin hizmet süresi boyunca her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oranda ödeme yapılır. Ancak, işçinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun kıdem tazminatı tavanını aşan bir ödeme yapılamaz.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA TARİHİN ÖNEMİ

Çalışılan yıl esas alınarak hesaplanan kıdem tazminatında, hizmet süresi kadar gün de önemli. Örneğin 31 aralık 2024'te işten ayrılan bir kişinin tavan hesaplaması ile 1 ocak 2025'te işten ayrılan bir çalışana ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı arasında belirgin bir fark oluştu.

2024/Aralık ayında ayrılan işçi: 41.828 TL tazminata hak kazanır.

2025/Ocak ayında ayrılan işçi: Aynı maaşla çalışsa bile 46.655,43 TL tazminata hak kazanır.

MEMURLARIN MAAŞ ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINA ETKİ EDİYOR

Memur maaşları %11,54 oranında artırılmış ancak 6 aylık enflasyon farkı %15,75 olarak açıklanmıştır. Bu durum memur maaşlarının enflasyonun altında kalmasına, dolayısıyla kıdem tazminatı tavanının da düşük belirlenmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, toplu sözleşme ile belirlenen memur zamları yalnızca kamu çalışanlarını değil, özel sektör işçilerini de kıdem tazminatı tavanı açısından etkilemiştir.

Kıdem tazminatında sadece bir gün için 4 bin 827 liralık fark oluştu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Suan 60 bin civari olmasi gerekirdi manset sanki iyiymis gibi atiliyor eee tupcu akp isbirligi al gulum ver gulum.

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