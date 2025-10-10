Haberler

Kibar Holding, İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nde Ödül Aldı

Kibar Holding, Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen 15'inci İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nde, 'Kurumsal Farkındalık' kategorisinde ödül kazanarak güçlü yönetişim kültürünü destekleyen iç denetim uygulamaları ile örnek gösterildi.

Kibar Holding, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE) düzenlediği 15'inci İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında, 'Kurumsal Farkındalık' kategorisinde ödül kazandı. Kibar Holding İç Denetim Ekibi, mesleki farkındalığın gelişimine katkı sağlayan iletişim ve eğitim faaliyetleriyle TİDE jürisi tarafından örnek gösterildi. Ödül, Topluluk genelinde etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendiren iç denetim yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ödül, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 30'uncu kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen 29'uncu Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında verildi. 01-02 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen kongre, '30 Yılın Yankısı, Geleceğin Pusulası' temasıyla iç denetim mesleğinin geçmişini ve geleceğini bir araya getirdi.

Kongrede, iç denetim mesleğinin stratejik rolü; teknoloji, yapay zeka ve insan odağında ele alınırken, 37 farklı oturumda 71 konuşmacı yer aldı. Kongreye iki bin 172 kişi katılım sağladı, 19 kurum sponsorluk desteği verdi. TİDE'nin 30'uncu yılına özel olarak düzenlenen etkinlikler arasında, Farkındalık Ödülleri'nin yanı sıra akademik tez yarışmaları, sürdürülebilirlik alanında yeni sertifikasyon programları ve uluslararası iş birlikleri de yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
