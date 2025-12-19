TEDAŞ, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personeline elektrik ve iş güvenliği eğitimi verdi

Haberler

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeline yönelik düzenlenen 'Elektrik ve İş Güvenliği Eğitim Programı' tamamlandı. Eğitimlerde toplam 130 personel, elektrik dağıtım sistemleri ve iş sağlığı konularında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeline yönelik düzenlenen "Elektrik ve İş Güvenliği Eğitim Programı" tamamlandı.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, KIB-TEK'te görev yapan teknik personele yönelik olarak 3 Kasım-12 Aralık'ta düzenlenen eğitim programı kapsamında, elektrik dağıtım sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik ve uygulamalı saha eğitimleri verildi.

Altı ayrı grup halinde düzenlenen eğitimlerde "Temel Elektrik", "Transformatörler", "Kesiciler", "Drop Fuse Sigortalar", "Recloserlar", "Topraklamalar ve İş Güvenliği", "Havai Hatlar", "Yer Altı Kabloları" ile "Yüksekte Çalışma" başlıkları ele alındı.

Toplam 130 KIB-TEK personelinin katıldığı eğitimler, TEDAŞ'ın uzman eğitmenleri tarafından yürütüldü.

Eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek ve ileride yapılacak programları planlamak amacıyla TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Erdoğan ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Atilla Kaya ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret etti.

Toplam 6 hafta süren eğitim programını bitiren katılımcılara sertifikaları, Yapıcı ile KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın'ın katıldığı törenle takdim edildi.

Eğitimler, KKTC'nin enerji altyapısına katkı sağlayacak

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Yapıcı, eğitim programının yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını belirterek, TEDAŞ ve KIB-TEK arasındaki yakın işbirliğinin, kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Elektrik dağıtım sektöründe teknik kapasiteyi artırmayı amaçlayan bu birlikteliğin temellerinin, 2017'de 160 KIB-TEK personeline verilen kapsamlı eğitim programı ile atıldığını belirten Yapıcı, şunları kaydetti:

"Bugün ise bu işbirliğini daha ileri bir noktaya taşıyarak, 6 grup halinde yaklaşık 130 KIB-TEK çalışanının katıldığı eğitim programını tamamlamış bulunuyoruz. Sertifikalar, KKTC'nin enerji altyapısında kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışına katkı sunacak önemli bir birikimi temsil etmektedir. Bakanlığımız himayesinde yürütülen bu süreç boyunca yakın işbirliği içinde olduğumuz KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın'a, KIB-TEK ailesine ve eğitim sürecinin her aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şahsım, heyetim ve Kurumum adına teşekkür ediyorum. Birlikte attığımız her adımın, her alandaki bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum."

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın da "Eğitim programının hayata geçirilmesinde desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı'ya, TEDAŞ'ın değerli eğitmenlerine ve emeği geçen tüm TEDAŞ ailesine teşekkür ederim. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
