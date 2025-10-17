Haberler

Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Bina Tamamlama Sigortasının Önemi Vurgulandı

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, kentsel dönüşümün hızlanması için bina tamamlama sigortasının kritik bir unsur olduğunu belirtti. Zirvede, Türkiye'nin deprem riski ve dayanıklı yapılar için kentsel dönüşümün gerekliliği tartışıldı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi"nde bina tamamlama sigortasının önemine dikkati çekerek, "Kentsel dönüşümün önünü açacak ve hızla ilerlemesini sağlayacak yegane unsur bina tamamlama sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Maher Holdingden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) işbirliğiyle Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen zirve, Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, ilçe belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı. Quick Sigorta da zirvenin sponsorları arasında yer aldı.

Açıklamada zirvede yaptığı konuşmaya yer verilen Yaşar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bundan korunmak için dirençli yapılara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dirençli yapılara ulaşmanın yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini, bu süreçte bina tamamlama sigortasının hayati önemde olduğunu aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Ama buna güvenle ulaşmak istiyor. Quick Sigorta, 2018'den bu yana oluşturduğu alt yapı ve kurduğu modelle, kentsel dönüşüm veya maketten satışlardaki riskleri bina tamamlama sigortasıyla koruma altına alabilmenin çabası içerisindeyiz. Amacımız ülkemizin dirençli yapılara kavuşmasını sağlamak. Bu noktada sadece İstanbul'da 1.5 milyondan fazla konutun dönüşmesi gerekiyor. Kayseri ve ilçelerinin de kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşümün önünü açacak ve hızla ilerlemesini sağlayacak yegane unsur bina tamamlama sigortasıdır. Düzenlediğimiz bu tip etkinliklerde hem bina tamamlama sigortasını hem de kentsel dönüşümdeki yerini anlatıyoruz. Ülkemizi dirençli yapılara kavuşturmanın çabası içerisindeyiz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
