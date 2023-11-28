Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Ankara ve Samsun'da satışa sunulan iş yerleri ve konutlara yoğun ilgi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 7 Aralık tarihinde satışa sunacağı Ankara'daki 68 iş yeri ile Samsun'daki 41 konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ankara, Diyarbakır, Konya ve Samsun'daki toplam 83 iş yeri, 65 konut ve 1 otel için açık artırma düzenlenecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın satışa sunduğu iş yerine vatandaştan büyük ilgi

ANKARA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 7 Aralık tarihinde satışa sunacağı Ankara'daki 68 iş yeri ile Samsun'daki 41 konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara'da 68 iş yerini, Konya'da 24 konutu, Samsun'da 41 konutu, 13 iş yerini ve Diyarbakır'da 1 otel ile 2 iş yerini 7 Aralık tarihinde açık artırma ile satışa sunacak. Ankara, Diyarbakır, Konya ve Samsun'daki toplam 83 iş yeri, 65 konut ve 1 otel, 7 Aralık'ta saat 10.30'da Ankara The Green Park Otel ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek. Bakanlık, 83 iş yerini, 65 konutu ve 1 oteli KDV'den muaf olarak satışa çıkarırken kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin, kalan tutara ise 60 ay vadeyle yapılacak. 4 ildeki 83 iş yeri, 65 konut ve 1 otel için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı vatandaşlara sunulacak.

Yüzden 25 peşin, 60 ay vade imkanı sunuluyor

Kampanya ile ilgili olarak Ankara İtfaiye Çarşısı'ndan ofis almak istediğini ifade eden Murat Bilge, "950 bin lira gibi bir rakamdan başlıyor fiyatlar ki yani piyasa koşullarına göre gayet iyi. Bunda da peşin alımda yüzde 25 ya da yüzde 20 indirim veya yüzde 25'ini peşin verirsek 60 ay vade, KDV muafiyeti gibi çok cazip teklifler var. Değerlendirmek için geldim. Bugün ofislere girdim, beğendim. Lokasyon çok güzel, metro hemen ayağımızda. Yanından yine otobüs, dolmuş güzergahı, yanından geçiyor. Samsun yolu üzerinde ulaşım çok kolay. Çok merkezi bir yer, ben çok beğendim açıkçası. Bakalım şartlarımız uygun olursa buradan bir ofis almak istiyorum" dedi.

"Peşinatta yüzde 20 gibi bir indirim olması güzel"

Bir diğer vatandaş Tuncay Uslu ise ödeme yönetiminin kendisi için uygun olduğunu belirterek, "Ödemeleri özellikle beni ilgilendiren tarafı. Peşinatta yüzde 20 gibi bir indirim olması güzel. Ondan sonra tabii 60 ay vade gibi şeyler seçenekleri değerlendireceğiz bakalım. Kısmet olursa almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgilere göre, açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi hesabına teminatı ödemeleri gerekiyor.