Haberler

Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

Güncelleme:
İşçi bulamadıkları için fabrikaların eksik kapasiteyle çalıştığını belirten Kütahya Valisi Musa Işın, "İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım. Bizim bir fabrikamız, Hindistan'dan 210 işçi getirdi. Burada işçi bulamadı" ifadelerine yer verdi.

  • Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların işçi eksikliği nedeniyle tam kapasite çalışamadığını açıkladı.
  • Kütahya'da bazı firmalar işçi bulamadığı için Hindistan ve Venezuela'dan işçi getirdi.
  • Kütahya Valisi Musa Işın, kentte 20 bin kişilik iş gücü ihtiyacı olduğunu ve iş bulamayanların Kütahya'ya gelmesini istedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan fabrikaların yeterli iş gücüne ulaşamadığını açıkladı. İşçi eksikliği nedeniyle tesislerin tam kapasiteyle çalışamadığını belirten Işın, bazı firmaların çözümü yurt dışından işçi getirmekte bulduğunu ifade etti.

"BİR FABRİKAMIZ HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİ"

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu aktaran Vali Işın, yaşanan iş gücü sorununa ilişkin dikkat çeken örnekler verdi. Işın, "Firmalarımızdan biri işçi bulamadığı için Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir başka fabrikamız yine Hindistan'dan işçi getirdi. Bir diğer firma ise Venezuela'dan işçi temin etti" dedi.

VATANDAŞLARIMIZ MAALESEF İŞ BEĞENMİYORLAR"

Vali Işın, yerli iş gücünün mavi yakalı işlere ilgi göstermediğini savunarak, "Bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef çalışmak istemiyor, verilen işi beğenmiyor. Mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar. Memuriyet ya da büro işi tercih ediliyor. Adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Bu durumda firmalar mecburen dışarıdan iş gücü getirmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞ BULAMIYORUM DİYEN..."

"Bugün buraya 20 bin kişi lazım. İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım" diyen Işın, kentte istihdam konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve sanayicilerin eleman arayışının sürdüğünü vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Akgül:

28 bin liraya 10-12 saat kimse çalışmaz

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİDO BEY:

45 bin veriyorlar ama yinede gençler boş boş gezip akşama kadar o sokak senin bu sokak benim çalışmıyorlar bol bol uyusunlar meslek yok eğitim yok üretim yok git köyde hayvan bak tarla ek nerdeee.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnes:

Valla doğru söylüyor Bursada da fabrikalar işçi bulamıyor , gençler çalışmadan kolay para kazanma peşinde iskurdan her gün 5-6 tane iş ilanı mesajı geliyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

BÖYLE HABERLERİ OKUYUNCA ŞU AKLIMA GELİYOR TA HİNDİSTANDAN İŞCİ ALIYORSUNUZ DA İŞKUR NE İŞE YARIYOR 20 YILDIR KAYDIM VAR NE ARAYAN NE SORAN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

