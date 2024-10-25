Kendi enerjisini üreten proje, hem ekonomiye hem de doğaya büyük katkı sağlıyor

Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, "İnsan kaynağı, deneyim ve yetkinlikleriyle Solaris gibi Türkiye'nin kendi enerjisini üreten en büyük ilk konut projesini tamamladık" dedi.

'ÇEVRE DOSTU PROJE'

Solaris projesinde 'Geleceği Koru' ilkesiyle faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Ekinci, "Aslında, daha güvenli yarınlara ulaşmak için de konut sektörüne de bir yol haritası sunan özel bir projede diyebiliriz. Toplamda 28 dönüm arsa üzerinde iki blok ve çarşı olarak yükselen Solaris'te, 3.700 metrekarelik alana yapılan Güneş Enerjisi Çiftliği ile ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yenilebilir enerji sistemi ile her yıl doğa için 13 bin adet ağacı koruyoruz. Tamamen çevre dostu olarak hayata geçen projemizde tasarruflu tüketim, kurşunsuz anti-kanserojen özelliğe sahip ısı ve ses yalıtımları kullanılırken, daire içlerine anında ulaşan sıcak su sistemi sayesinde de yüzde 45 su tasarrufu sağlanmaktadır" diye konuştu.

'DEPREME KARŞI TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK'

Projede depreme karşı bütün önlemlerin alındığını söyleyen Ekinci, "Yüzde 91 yeşil alana sahip sosyal donanımlı projemizde depreme karşı da tüm önlemler alınmış durumdadır. Zemin iyileştirmesi yapılarak, zeminden 7 kat aşağıya 164 adet fore kazık sistemi uygulanmıştır. 7 farklı teknik ekibin ve 50'den fazla mühendisin yer aldığı projemizde C35 sınıfı beton kullanılmıştır. Yüzde 95 elektrik tasarrufu sağlayan bu proje, bölgemizde ilk olacağı gibi büyüklük bakımından da Türkiye'de bir ilktir. Bugüne kadar olduğu gibi iş yapma kültürümüzü insan, toplumsal fayda ve çevre ekseninde oluşturarak faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir gelecek odağında daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.