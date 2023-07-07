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Artık karlı değil! Harç ücretinin 20 bin TL'ye çıkması, yurt dışından telefon almayı düşünenleri yıktı

Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yurt dışından alınan telefonların pasaport kayıt ücreti 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Karlı diye yurt dışından telefon alıp henüz kaydettirmeyenler ve almaya hazırlananlar gelen zam sonrası sosyal medyaya yorum yağdırdı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Türkiye'de artan kur ve vergi oranlarından dolayı birçok vatandaşa yurt dışından telefon almak daha karlı geliyordu. Ancak son kararla birlikte durum değişti. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükseldi.

PASAPORTA KAYIT SÜRESİ 120 GÜN

Yurt dışından alınan telefon, Türkiye'de pasaporta kaydettirmeden sadece 120 gün kullanılabiliyor. Cihaz kaydı yapılmadığı takdirde bu süre bitince şebeke kullanımına kapanıyor. Eski tarifeyle cihazı pasaport üzerinde kayıt ettirmenin maliyeti 6 bin TL'ydi. Bugün Resmi Gazete'de açıklanan karara göre pasaport kayıt ücretleri 20 bin TL oldu. Yani artık yurt dışından telefon almak, artan kur artışı ve alınan vergiden dolayı karlı değil.

YORUM YAĞDIRDILAR

Zam kararı sonrası sosyal medya adeta kaynadı. Yurt dışından telefon almayı düşünen birçok kullanıcının yaşadığı hayal kırıklığı yorumlarına yansıdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar;

Artık karlı değil! Harç ücretinin 20 bin TL'ye çıkması, yurt dışından telefon almak isteyenleri yıktı

Artık karlı değil! Harç ücretinin 20 bin TL'ye çıkması, yurt dışından telefon almak isteyenleri yıktı

Artık karlı değil! Harç ücretinin 20 bin TL'ye çıkması, yurt dışından telefon almak isteyenleri yıktı

Artık karlı değil! Harç ücretinin 20 bin TL'ye çıkması, yurt dışından telefon almak isteyenleri yıktı

Artık karlı değil! Harç ücretinin 20 bin TL'ye çıkması, yurt dışından telefon almak isteyenleri yıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (4)

Yorumcu Davut :

iyi oldu. bu işi bile ticarete dönüştürenler vardı. olan ne yazık ki vatandaşa oldu.

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Doğuş:

Aptal dostların olacağına akıllı düşmanların olsun

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saziye ceyhan:

“Hayırlı müstehaklar olsun Türkiye” filminde 1'inci level

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