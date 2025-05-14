KazanForum 2025: Rusya ve İslam Dünyası Arasında Helal Ticaret Fırsatları

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025", Uluslararası Kazan Helal Pazarı etkinliğinin açılışıyla başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen uluslararası forum, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin ele alınacağı etkinlikte, Müslümanlara yönelik ticaret platformu Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın açılış töreni yapıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, törende yaptığı konuşmada, küresel helal ürün piyasasının hızla geliştiğini söyledi.

Rusya ve İslam dünyası açısından Helal Pazar'ın büyük önem taşıdığını belirten Minnihanov, "Tataristan'da 150'den fazla helal gıda üreticisi bulunuyor. Kazan Helal Pazarı, iyi bir gelenek haline geldi. Rusya'dan ve diğer ülkelerden çok sayıda helal ürün burada sergileniyor. Pazar, aynı zamanda katılımcıların ticari bağlantılar kurmasına imkan sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya helal pazarı 7 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da bu tür organizasyonların, helal ürünler konusundaki farkındalığı artırmak, bu alandaki uluslararası işbirliğini ve etkileşimi geliştirmek açısından faydalı platformlar olduğunu söyledi.

Dünya helal pazarının, gıdadan kozmetiğe, finanstan lojistiğe çeşitli alanlarda yaklaşık 7 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çeken Gürcan, "2030 yılına kadar küresel helal pazarı yıllık yaklaşık yüzde 5,5 daha büyüyerek 10 trilyon dolara ulaşacak. Diğer yandan, dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman olduğunu dikkate aldığımızda bu, en az 2 milyar kişilik helal pazarı bulunduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Gürcan, Ticaret Bakanlığının Helal Akreditasyon Kurumunu (HAK) kurduğunu anımsatarak, çalışmalarla, 2 binin üzerinde kuruluş ve bu kuruluşların ürünlerinin helal akreditasyon kapsamına alındığını bildirdi.

Helal Pazar'ın Rusya ve İslam dünyası arasındaki ekonomik etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacağını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi hedefi 100 milyar dolardır. 2024 sonunda Türk-Rus ticaret hacmi 53 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir ve bunun 5 milyar dolar kadarı Tataristan ile yapılan ticarettir. Türkiye ve Rusya arasındaki helal sektörü işbirliğini, Tataristan'ın da kolaylaştırıcı rolüyle geliştirebilirsek, ticari hedeflerimize daha kolay şekilde ulaşmamızın mümkün olacağı ve yeni yatırım alternatiflerinin doğacağı kanaatindeyim."

Minnihanov ve Gürcan, konuşmalarının ardından aralarında Türk firmaların da bulunduğu stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Dünyanın birçok yerinden getirilen binlerce helal standartlı ürünün ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu pazarda, İslam dünyasının önde gelen üretici firmalarına ait helal sertifikalı gıda, giyim, aksesuar, kozmetik ve diğer tüketim malları satın alınabiliyor.