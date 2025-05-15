KazanForum 2025: Ekonomi ve Kültürel İlişkileri Geliştiren Uluslararası Etkinlik

KazanForum 2025: Ekonomi ve Kültürel İlişkileri Geliştiren Uluslararası Etkinlik
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Kazan'da devam eden 'KazanForum 2025', ekonomi alanında farklı oturumlar ile Rusya ve İslam dünyası ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, forumun iş dünyası için benzersiz bir platform sunduğunu belirtti.

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" etkinliği, bilimden teknolojiye, İslami finanstan helal gıdaya, yapay zekadan medyaya ve spordan turizme kadar birçok konuda ekonomi oturumlarıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen uluslararası forum, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Ekonomi oturumlarının resmi açılışında konuşan Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, etkinliğin Rusya ve İslam dünyası ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştiren bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Minnihanov, forum kapsamında kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, finansal kurumlar, diplomatik misyonlar, yatırımcılar, iş adamları, Rus ve yabancı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiklerini vurgulayarak etkinliğin, iş dünyasının teşvik edilmesini destekleyen benzersiz bir platform olduğunu söyledi.

Rusya Helal Expo 2025'in de forumun bir parçası olarak büyük önem taşıdığını anlatan Minnihanov, burada da gıda ve beslenme, tıp ve sağlık hizmetleri, kozmetik endüstrisi, moda ve güzellik, turizm ve otelcilik, toptan ve perakende ticaret, finans ve yatırım alanında çok sayıda standın yer aldığını söyledi.

Minnihanov, KazanForum 2025'in "helal" ürün sektöründe deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılması, kültürel alışverişin geliştirilmesi, teknolojilerin ve sürdürülebilir kalkınmanın tartışılmasını da amaçladığına dikkati çekerek İslami finanstan helal gıdaya, yapay zekadan medyaya ve spordan turizme kadar pek çok konuda ekonomi oturumlarının düzenleneceğini ve ortak eylemler geliştirileceğini kaydetti.

Konuşmasının ardından fuar alanında kurulan stantları gezen Minnihanov, Türkiye pavilyonunu da ziyaret etti. Minnihanov'u burada Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve Türk heyeti karşıladı. Heyet, Minnihanov'a Türk kahvesi ve çikolata ikram etti.

Kaynak: AA / Ayşenur Sağlam - Ekonomi
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