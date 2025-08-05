Kazancı Holding, Capital 500 Listesinde Dört Şirketiyle Yer Aldı

Kazancı Holding, Capital 500 Türkiye listesinde Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Jeneratör ve Aksa Elektrik Perakende Satış ile yer aldı. Holding, gelecek 5 yılda 5 milyar doları aşacak yatırım planlarıyla başarısını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Kazancı Holding, grup şirketleri olan Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör ile Capital tarafından açıklanan Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi listesindeki konumunu güçlendirdi. Şirketler, sergiledikleri yüksek performansla Türkiye ekonomisinin öncü aktörleri arasında gösterildi. Listede, 2024 ciro gelirleri itibarıyla; Aksa Doğalgaz 64. sırada, Aksa Enerji 127. sırada, Aksa Elektrik Perakende Satış 128. sırada, Aksa Jeneratör 258. sırada yer aldı.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son yıllarda küresel ölçekte ekonomik dalgalanmaların, bölgesel risklerin ve değişen piyasa dinamiklerinin etkisiyle iş dünyası zorlu bir sınavdan geçiyor. Bu şartlar altında dahi Kazancı Holding olarak güçlü ve kararlı bir duruş sergileyerek tüm grup şirketlerimizle güçlü bir performans ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimiz doğrultusunda, enerji sektörünün tüm kritik halkalarında değer üretiyor; Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu sayede küresel jeopolitik ve ekonomik zorlukları aşarak, esnek ve dirençli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Capital 500'de istikrarlı bir şekilde yer almamız ve bu yıl da dört grup şirketimizin Holdingimizi temsil etmesi bunun önemli bir göstergesi. Oluşturduğumuz değeri ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmak hedefiyle önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doları aşan yeni yatırım atağıyla çalışmalarımıza ivme katacağız" şeklinde konuştu.

Aksa Enerji, 3.124 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye'nin önde gelen enerji üreticileri arasında yer alırken, faaliyetlerini Orta Asya, Afrika ve Avrupa'da genişletiyor. Aksa Doğalgaz, 62 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ve 13 milyar metreküp gaz dağıtım hacmiyle sektördeki önemli firmalar arasında gösteriliyor. Aksa Elektrik; 9 şehirde, yaklaşık 4 milyonluk nüfusa elektrik dağıtımı gerçekleştiren dağıtım şirketleri ve 2 buçuk milyon tüketiciye kaliteli elektrik tedarik hizmeti sunan perakende şirketleri ile yeşil ve dijital dönüşümü destekliyor. Aksa Jeneratör ise Türkiye'nin en büyük jeneratör üreticisi olarak globalde ilk 5 üretici arasında yer alıyor. - İSTANBUL