Kazakistan, Türkiye ile Ticari İlişkilerini Güçlendiriyor

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, " Kazakistan'da 4 binden fazla Türk sermayeli şirket çalışıyor. Türkiye'den doğrudan yatırım miktarı 5.6 milyar dolar. 71 adet fabrika açıldı. Türkiye'nin sanayi ve ekonomisindeki tecrübelerini, Kazakistan'da uygulamak isteriz" dedi.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, düzenlenen basın toplantısında Kazakistan ve Türkiye ticari ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son yıllardaki gelişimine dikkat çeken Büyükelçi Sapiyev, "Türkiye'nin ekonomisinde ve diğer alanlarda son 20-25 yılda büyük ilerleme var. Türkiye'nin başarılarını görüyoruz ve kardeş ülke olarak gurur duyuyoruz. Türkiye'nin ihracat kaleminin yüzde 85'i imalat sanayidir ve bu çok önemlidir. Kardeş ülke olarak, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz, Kazakistan'da uyguluyoruz. Türkiye'den gelip Kazakistan'a yatırım yapan işadamlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kazakistan'da 4 binden fazla Türk sermayeli şirket çalışıyor"

Türkiye'nin, Kazakistan'a yaptığı yatırımlara değinen Büyükelçi Sapiyev, "Kazakistan'da 4 binden fazla Türk sermayeli şirket çalışıyor. Türkiye'den doğrudan yatırım miktarı 5.6 milyar dolar. 71 adet fabrika açıldı. Türkiye'nin sanayi ve ekonomisindeki tecrübelerini, Kazakistan'da uygulamak isteriz. Kazakistan'ın petrol ve gaz imkanları mevcut. Uranyum üretiminde dünyada 1 numarayız. Nükleer santralimiz yoktu, bu sene başladık, 3 nükleer santral yapmayı planlıyoruz. Bu konuda finansal kaynak ve ham madde mevcut" şeklinde konuştu.

" Hedefimiz; Cumhurbaşkanlarımızın talimatı ile ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak"

Başkonsolos Amankul şöyle konuştu: "Türkiye, Kazakistan'da 71 fabrika ile 2'nci ülke, inşallah önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye herkesi geçip 1 numara olur. Türkiye ve Kazakistan ilişkileri hızlı gelişiyor. Türkiye'nin köklü holdinglerin bir kısmı Kazakistan'a geldi. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fabrikası Aselsan'ın belki ilk fabrikası bizim ülkemizde açıldı. Ülker, en büyük yurt dışı yatırımını Kazakistan'da yaptı. LC Waikiki uluslararası lojiktik merkezini Kazakistan da kurdu. Bunun gibi çok güzel örnekler var. Türk yatırımlarının Kazakistan'ın gelişmesine ve ekonomine katkısı büyük. Hedefimiz; Cumhurbaşkanlarımızın talimatı ile ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak. Orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede 15 milyar dolar hedef koyuyoruz. Türkiye'nin, Kazakistan'a yatırımı 6 milyar dolara yaklaştı. Kazakistan'ın, Türkiye'ye yatırım 2,5 milyar doları aştı. "

Kazakistan'ın, Türk yatırımcılar için Rusya ve Çin gibi iki büyük pazara girmede en güvenilir ülke olması sebebiyle Türk işadamlarının tercih ettiğini ifade ettiler. Bölgelerinde hızlı gelişmekte olan 8 ülke bulunduğuna işaret ederek, "En önemi alt yapı imkanları ve insan gücüne sahip. 37 bin kilometre demiryolu ağı var. Çin Avrupa karayolunun büyük bölümü Kazakistan'dan geçiyor. İpekyolu ulaşım aksında yer alıyorlar" açıklamasında bulundular. - İSTANBUL