Kazakistan Cumhurbaşkanı, Orta Asya Ülkelerine Ticari İmtiyaz Önerdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Asya ülkelerine AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne benzer özel ticari imtiyazların sağlanması gerektiğini belirtti. Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen toplantıda konuştu ve ticari işbirliğinin genişletilmesinin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, karşılıklı ticaretin büyümesi için Orta Asya ülkelerine AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS+) benzer özel ticari imtiyazların sağlanması gerektiğini bildirdi.

Tokayev, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Orta Asya Devletleri liderleri arasında düzenlenen toplantıda konuştu.

Birinci Almanya-Orta Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Scholz'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Tokayev, söz konusu "C5+1" formatındaki diyaloğun Almanya ile de başlatılmasının son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

Tokayev, ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesinin öncelikli görevleri olduğunu belirterek, "Geçen yıl Almanya'nın Orta Asya ile toplam ticaret hacmi 11 milyar dolara ulaşarak olumlu dinamik gösterdi. Bunun yüzde 80'inden fazlası Kazakistan'ın payına düşüyor." dedi.

Bölge ülkeleri ile Almanya arasında uzun vadeli sözleşmelerin imzalanmasıyla karşılıklı ticareti artırmanın mümkün olduğuna işaret eden ???????Tokayev, Orta Asya ülkelerine AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine benzer özel ticari imtiyazların sağlanması gerektiğini bildirdi.

Kazak lider, bu bağlamda ticaret koşullarının basitleştirilmesine yönelik yetkili kurumlar arasında ortak bir çalışma grubu oluşturmayı önerdi.

Engelsiz ticaretten yana olduklarını vurgulayan Tokayev, "Kazakistan, siyasi amaçlı kısıtlamaların uluslararası ilişkilerin genel atmosferini zehirlemesi ve devletler arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesine katkı yapamaması nedeniyle yaptırımlara karşı." ifadesini kullandı.

Tokayev, ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin önemine değinerek, "Günümüzde Orta Asya bölgesi, küresel ulaşımın önemli bir halkası haline geldi. Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun geliştirilmesi ve bu güzergahın Global Gateway stratejisiyle bağlantısı özellikle önemlidir." diye konuştu.

Toplantıda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da birer konuşma yaptı.