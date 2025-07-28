Kayserispor'un 69 Milyon TL'lik Vergi Borcuna Haciz!

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Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, 69 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı.

KAYSERİSPOR'da 69 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle 2020 yılında görev yapan dönemin başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz ve bloke işlemi başlatıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2020 yılında ana para ve faizi ile biriken toplam 69 milyon TL'lik vergi borcu olduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz mallarına Mimarsan Vergi Dairesi tarafından haciz ve bloke konulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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