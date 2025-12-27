Haberler

Kayseri'ye Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kurulması için çalışma başlatıldı

Güncelleme:
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentte Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Büyüksimitci, Kayseri'nin sanayi gücünü ve yatırım potansiyelini vurguladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kente Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Büyüksimitci, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, sanayi şehirlerinin çok ciddi yarış içinde olduğunu ama ülkelerin daha da büyük bir yarışa girdiğini belirtti.

Kayseri'nin toplam ihracatının yıllık yaklaşık 4 milyar dolar, toplam ithalatının ise yaklaşık 2,1 milyar dolar olduğunu dile getiren Büyüksimitci, Kayseri sanayisinin benzersiz bir gücünün bulunduğunu vurguladı.

Makine, metal, mobilya, tekstil, savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda ciddi yatırımların söz konusu olduğunu anlatan Büyüksimitci, şöyle konuştu:

"Kayseri sanayisinin en büyük dayanıklılık kaynağı sektörel çeşitlilik. Sanayicimiz çok kolay adapte olup kendini korumaya alabiliyor. Konkordato gibi farklı sıkıntılar, diğer illerle mukayese ettiğimizde kimseye eziyet vermeyecek şekilde. Mobilya imalatında Türkiye'de bir numara olduğumuz kesin. Elektrikli ev aletlerinde ihracatta Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinciyiz ve halen firmalarımızın yatırımları devam ediyor. Bunu devam ettireceğimize inanıyorum. Kablo ihracatında Türkiye'de üçüncüyüz."

Büyüksimitci, kente Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ile Geri Dönüşüm İhtisas OSB kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB'nin önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Şu anda Bakanlık başvuruları yapıldı. Bakan beyin onayında ve gerekli incelemeler yapıldı. Kayseri'miz güzel bir organize sanayi bölgesi kazanacak. Amacımız hem Kayseri içerisinden hem Türkiye'den hem de uluslararası yatırımcıları buraya getirmek. Tam onaydan çıkmadan kimseyle görüşme yapmadık ama fizibilite gösteriyor ki onların da buralara gelebilme durumu var. Çünkü bir arayışta oldukları görülüyor. Bir de tabii Kayseri'deki altyapı. Bizim hava üstünde A400M'lerin Airbus'un, en büyük kargo uçağının fabrika seviyesi bakımı yapılıyor ve dünyadaki en başarılı ekip. En kaliteli iş yapan ekip, Kayseri'de bizim kendi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. İnşallah Kayseri'mizde büyük bir kazanç olur."

Büyüksimitci'nin, gazetecilerin sorularını yanıtladığı toplantıda, diğer OSB'lerin başkanları da yatırımlar ve yıl içindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
