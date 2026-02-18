Haberler

Kayseri'de 865 milyon liralık Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 865 milyon lira maliyetli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ni 10 ayda tamamlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Büyükkılıç, projenin dünya standartlarında olacağını ve trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yolların da devreye alınacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak, 865 milyon 524 bin 88 lira maliyetli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin 10 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kente dünya standartlarında bir katlı kavşak kazandıracaklarını söyledi.

Proje sürecinin titizlikle devam ettiğini belirten Büyükkılıç, vatandaşa hizmet için sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmalarının başlamadan önce trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla alternatif yolların da göz ardı edilmediğini ve bununla ilgili çalışmaların yapıldığını anlattı.

Proje için her detayı düşündüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde, Dünya Bankası, İLBANK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi var. Dolayısıyla bu kavşakla ilgili yapılan çalışmalar dünya standartlarına ve kurallarına uygun. Dünya Bankası'nın da kontrolünde yaklaşık 6 ayda projelendirip, bitirilip ihale kalacak denilen süreci arkadaşlarımız 65 günde bitirdi. Daha sonra İLBANK'a ihalenin sonuçları bildirildi. Ardından da sıkı takiple, ilgili birimlerle, kurumlarla iyi niyetle görüşmelerimizi yine hızlandırarak Dünya Bankası'na eriştirip, oradan da onayını sağlayarak sizlerin huzuruna geldik. Buradan tam sayımlarda 120 bin araç geçiyor. Böyle bir araç yoğunluğunun olduğu yer. Bu çalışmaları yaparken en önce bypass yolları yaptık. KDV hariç 865 milyon 524 bin 88 liralık en uygun teklifle bir firma projenin yapımını üstlendi."

Büyükkılıç, projenin yaklaşık 10 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

