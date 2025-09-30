Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'dan İhracat Değerlendirmesi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Ağustos ayında 303 Milyon 825 bin dolar ihracat, 136 milyon 285 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, "Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Zorlukları atlatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi. TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Ağustos ayında 147 ülkeye, 303 milyon 825 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,68 azalış, bir önceki aya kıyasla yüzde 6,34 oranında yine azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 136 milyon 285 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8,56 azalış, bir önceki aya oranla yüzde 16,12 azalış gerçekleşmiştir. Yılın 8 ayını toplam 2 milyar 489 milyon 794 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yıla oranla yüzde 0,93 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 8 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 185 milyon 299 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 8 ayına oranla yüzde 14,30 oranında artış yaşanmıştır" diye konuştu.

Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Polonya, Romanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda'dır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Halı gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Ham maddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." dedi.

Ülkemizin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümesi için alınan her kararın en yakından etkilediği kesimin üreticiler ve ihracatçılar olduğunu belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, şunları dile getirdi:

"Ülkemiz ekonomisinin toparlanma reçetesi olarak gördüğümüz ve bizim de destek verdiğimiz OVP ve buna bağlı olarak sıkılaştırma politikaları çerçevesinde en büyük zorluğu yaşayan üreten kesim olmuştur. Enflasyonla mücadele devam etmeli ancak; ihracatımızı, işletmelerimizi de ayakta tutmalıyız. İş dünyasının en büyük problemi haline gelen, finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek maliyetler konusu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. İkinci nefes kredisinin biran önce hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ticari kredilerde büyüme sınırının gevşetilmesi, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli reeskont kredi imkanı sağlanması, özellikle emek yoğun sektörlerimiz ile KOBİ'lerimize yönelik desteklerin artırılması işletmelerimizin sürdürülebilirliğine, ticaretimize ve ihracatımıza katkıda bulunacaktır. Biz ülkemizin gücüne, alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlarla, ihracatımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan tüm firmalarımıza ve de emekçi çalışanlarına teşekkür ediyorum." - KAYSERİ