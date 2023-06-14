Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Açıklandı
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,80
|5,90
|Arpa
|Kg
|5,50
|5,80
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|75,00
|100,00
|Sucuk
|Kg
|287,85
|373,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|480,00
|495,00
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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