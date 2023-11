Kayseri Ticaret Borsası'nda Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Başladı

Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başladı. Çalıştayda sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

Kayseri Ticaret Borsasınca düzenlenen "Et ve Et Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Kentteki otelde düzenlenen çalıştayda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin ticaretin yanında tarım ve hayvancılık şehri de olduğunu söyledi.

Kentin et ürünleriyle de öne çıktığına dikkati çeken Saklav, üretimi artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da sektörün geleceğini planlama açısından çalıştayların önem taşıdığını vurguladı.

Çalıştayda sektörün sorunlarıyla ilgili somut çözüm önerilerinin ortaya çıkacağına inandığını dile getiren Bağlamış, şöyle konuştu:

"Kayseri, geçmişten günümüze kadar et ve et ürünleri sektöründe markalaşma çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüterek Türkiye'nin en önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden biri olmayı başarmıştır. Şu anda ülkemizin en büyük pastırma, sucuk ve kavurma üreticisi konumundayız. Bu alanda liderliğimizi sürdürmek için kamu-özel sektör işbirliği ile çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeliyiz."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da bünyelerinde kurdukları çiftlikte besi hayvanı yetiştirdiklerini söyledi.

Akay, "Kayseri Şeker Fabrikasının şu andaki hayvan varlığı 5 bin 200'dür. 2022 yılında kesilen hayvan sayısı 1790, üretilen kırmızı et miktarı 770 ton olmuş. Bu sene 10 aylık sürede kesilen hayvan sayısı 1532, üretilen kırmızı et 567 ton, ortalama fiyat 187 TL/kilogram olmuş. 5 bin 200 olan hayvan varlığımızdan 1863'ü besi hayvanı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ve akademisyenlerin sunum yaptığı çalıştay 3 gün sürecek.