Kayseri Şeker, Çiftçilere Ücretsiz Dev Makinelerle Destek Oluyor

Kayseri Şeker, tarladan sökülen pancarları yerinde temizleyip yüklemesini yapan ve her biri 600 bin avro değerinde olan makinelerle kooperatif üyesi çiftçilerine katkı sağlıyor.

Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat'ın Boğazlıyan ve Tokat'ın Turhal ilçelerindeki 3 fabrika sahasında pancar eken üyeleri için temizleme ve yükleme işlemini yapan 40 makineyi hiçbir ücret almadan üreticisinin hizmetine sunuyor.

Makinelerin kullanımı için çiftçisine hiçbir ücret ödetmeyen Kayseri Şeker, değeri 900 milyon lirayı aşan makineleri kooperatif üyeleri için seferber ediyor.

Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, AA muhabirine, üyelerine destek olmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Çiftçilerin tarlasına götürdükleri devasa makinelerle üretime katkı sağladıklarını vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Bu makine, çiftçinin tarlasından sökülmüş pancarları yerinde temizliyor ve 25 ton kapasiteli kamyonlara 5 dakikada yüklüyor. Bu makinenin birinin bedeli yaklaşık 600 bin avro. Yani 40'ı 24 milyon avro. 900 milyon lira civarında bir bedele denk geliyor. Bu yatırımları nakliye kooperatiflerimiz ve şirketimiz hep birlikte gerçekleştirdi. Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için bu makinelerin alım bedelini nakliye kooperatifleri karşılıyor ama yükleme ücretini Kayseri Şeker karşılıyor. Kayseri Şeker çiftçisine her şekliyle zaten sahip çıkıyor. Bu manada da Türkiye'de başka şirketlerde olmayan şekliyle bu yükleme bedelini de Kayseri Şeker karşılamış oluyor."

Akay, makineleşmeyle beraber pancarın herhangi bir zayiata uğramadan en iyi şekilde şekere dönüştüğünü dile getirdi.

Kayseri Şeker'in makineleşmeye önem verdiğini anlatan Akay, "Kayseri Şeker, iş makinelerini kullanma, makineleşme konusunda artık Avrupa seviyesine gelmiş bir kuruluş. Biz randevulu sistem uyguluyoruz. Arkadaşlarımız her bölgede çiftçiyle konuşarak söküm takvimi belirliyor. Bu takvimine göre makineler o tarlaya yönlendiriliyor. Yani bir taraftan söküm yapılıyor, bir taraftan da mümkün olduğu kadar fazla bekletilmeden randevu tarihi çerçevesinde hem yükleme hem de sevkiyat gerçekleşiyor." diye konuştu.

Çiftçi Doğan Ünalan da uzun yıllar çiftçilik yaptığını, son yıllardaki makineleşmenin işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

"Milyonluk makineler tarlamıza kadar geldi"

Üyesi olduğu Kayseri Şeker'in kendilerine güzel imkanlar sunduğunu belirten Ünalan, " Makineler işimizi çok hızlandırdı. Önceden 10-20 dekar yer ekiyorduk, şimdi 150-200 dekar yer ekiyoruz. Kayseri Şeker'in makineleri gerçekten bir numara. Milyonluk makineler tarlamıza kadar geldi. Bunlar tarladan daha pahalı makineler. İşimiz kolaylaştı. Onun için Kayseri Şeker'e çok teşekkür ederiz." dedi.

Salih Toy ise daha önce pancar sökme ve yükleme işinin daha zahmetli olduğunu ifade etti.

Yeni makinelerle tarlada artık hiç yorulmadığını anlatan Toy, "Daha önceleri bu pancarları elimizle doldururduk. Doldurması boşaltması çok zahmetliydi. Şimdi Kayseri Şeker bize çok büyük bir hizmette bulunuyor. Makinelerle pancarımızı söküp, yüklüyorlar. Hasadımızı çok hızlı yapıyoruz." diye konuştu.