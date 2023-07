Kayseri Şeker, 2023-2024 kampanya döneminde çiftçilere sulama avansı ödedi

Kayseri Şeker, 2023-2024 kampanya döneminde, sözleşmeli ekim yapan üreticilere, 228 milyon 466 bin lira sulama avansı ödedi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Nevşehir illerindeki 21 bölge müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye, sulama avansı ödemesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, çiftçileri ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Yaptıkları ve yapacakları ödemelerle çiftçileri mutlu ettiklerini aktaran Akay, "Bugün de 228 milyon 466 bin lira nakdi avansla hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak birinci sulama avansını ödedik. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik. Önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur." ifadelerini kullandı.