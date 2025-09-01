Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Türkiye Ekonomisi 2025'te Yüzde 4,8 Büyüdü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ikinci çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 artış sağlamıştır. Türkiye ekonomisi üst üste 20 çeyrekte büyüme performansını ortaya koymuştur. 2025 yılı ikinci çeyrekte beklentilerin üstünde elde edilen oran, sanayicilerimizin umutlarını artırmıştır" dedi. Başkan Mehmet Yalçın, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi dahilindeki; inşaat sektörü toplam katma değerinin yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 7,1, sanayi sektörünün yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin ise yüzde 5,6 artış gösterdiğini vurguladı. Yalçın, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmininin 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak, 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL olduğunu da aktardı.

Yalçın, "Türkiye ekonomisi; 2025 yılı ilk çeyreğinde sağladığı yüzde 2'lik büyüme oranını, ikinci çeyrekte daha yukarı seviyeye taşıma başarısını gösterdi. Elde edilen yüzde 4,8'lik büyüme rakamı küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu ve güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin enflasyon baskısını ortadan kaldırmak amacıyla sıkı para politikasını sürdürdüğüne işaret eden Başkan Yalçın, "Enflasyonla mücadele sürecinde biraz daha zamana ihtiyaç olduğu görülmektedir. İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere karşılık Türkiye'nin 2025 yılı ikinci çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın; "Türkiye olarak üretim ve ihracattaki hedeflerimize ulaşılabilmesi için büyüme oranlarının daha yukarılara taşınması gerekmektedir. Döviz kurunun girdi maliyetleriyle paralel olmaması, uluslararası piyasalardaki rekabet yapabilme kapasitesinin daralması sanayicilerimizi etkilemektedir. Sanayicilerimiz, daha fazla destek ve uygun maliyetli kredi imkanlarının artırılmasını beklemektedir. Sanayicilerimize verilecek destekler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme hızının da artmasına vesile olacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ