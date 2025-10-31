Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Eylül Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2025 yılı Eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2025 yılı Eylül ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Türkiye'nin ihracatının Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olduğunu söyledi. Başkan Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı Eylül ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 6,29 oranında artarak, 322 milyon 923 bin dolar oldu. Kayseri'nin 2025 yılı ilk 9 ayındaki ihracat rakamı ise 2 milyar 812 milyon 683 bin dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi. Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Eylül ayında yapmış olduğu ihracat 322 milyon 923 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, Ağustos ayında 303 milyon 806 bin dolar seviyesindeydi" şeklinde konuştu. Kayseri'nin Eylül ayı ithalat rakamının ise 146 milyon 175 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Yalçın; "Kayseri'nin Eylül ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 7,25 oranında arttı. Şehrimizin ilk 9 aylık ithalatı 1 milyar 331 milyon 474 bin dolar oldu" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın; "Dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklar, ticaretin yönünün netleşmemesi ve ABD'nin tarife uygulamaları, ülke olarak bizleri de etkilemektedir. Sanayicilerimizin üretim ve işçi maliyetlerindeki artış üretime yansımaktadır. Bunun yanı sıra döviz kuru belirsizliği nedeniyle dış pazarlarda yaşanan daralma, üretimde ve ihracat kapasitesinin düşmesinde etkili olmaktadır. Üretimin nakite dönüşümünün uzun sürmesi nedeniyle işletmelerde nakit akışı bozulmaları yaşanabilmektedir. Sanayicilerimizin gücünün korunması, istihdamda kayıpların oluşmaması için işletme sermayesi ihtiyaçlarının kısa sürede ve ucuz maliyetle karşılanması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadelede kararlılığın korunduğu ve Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin sürdürüldüğü bir ortamda, sanayicilerimizin erişebildiği ticari kredi oranlarının da eş zamanlı olarak düşürülmesi beklentimizdir. Sıkıntıların kısa sürede çözümü noktasında hükümetimizin gerekli çabayı göstereceğine ve sanayicilerimize destek olacağına inancımız sürmektedir" dedi.

Başkan Yalçın açıklamasını; ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür ederek sonlandırdı. - KAYSERİ