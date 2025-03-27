Kayseri'nin İhracatında Düşüş: Başkan Yalçın Açıklamalarda Bulundu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2025 yılı Şubat ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Şubat ayı ihracatı önceki aya oranla yüzde 4,71 oranında düşüşle 295 milyon 660 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk 2 aylık ihracat rakamımız 605 milyon 935 bin dolar seviyesindedir. Türkiye'nin ve şehrimizin küresel ticaretteki payını artırmak için sanayicilerimizin acil şekilde desteklenmesi önemlidir" dedi. Başkan Yalçın, "Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu. Kayseri'nin Şubat ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Şubat ayında yapmış olduğu ihracat 295 milyon 660 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 2024 yılı Şubat ayında 313 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleşmişti. İhracatımızda önceki yıla oranla bir azalma yaşandığı görülmektedir" diye konuştu. Kayseri'nin ithalat rakamına da değinen Yalçın, "Kayseri'nin Şubat ayı ihracat rakamı 144 milyon 212 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2025 ithalat rakamımız ise 163 milyon 587 bin dolar olmuştu" ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Küresel ekonomide yaşanan daralma, ABD'nin dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ekonomik kararları, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Enflasyon baskısının azalmakla birlikte sürüyor olması üretime olumsuz yansımaktadır. İşçilik maliyetlerinin dünya piyasalarına oranla yüksekliği, döviz kurlarındaki yetersiz ilerleme ve beraberinde enflasyonla mücadele için kredi musluklarının kısılması üretimi engelleyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dış pazarlarda pahalı hale gelen Türkiye üretimi, rekabet gücünü giderek kaybetmektedir. Türkiye'nin küresel ticaretteki payını artırmak için sanayicilerimizin acil şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Sanayicilerin ucuz kredi imkanlarına ivedilikle erişimi, işçilik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik desteklerin devreye alınması önemlidir. İhracata dayalı büyüme modelinin sürdürülebilir olması, bunun yanı sıra iç talepte yaşanan daralmanın aşılabilmesi için yeni destek paketlerinin açıklanması beklentimizdir" dedi. - KAYSERİ