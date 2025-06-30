Kayseri'nin İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi

Kayseri'nin İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi
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Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mayıs ayında Kayseri'nin ihracatının nisan ayına göre yüzde 13,32 arttığını belirtti. 149 ülkeye ihracat yapıldığı ve en fazla paya sahip sektörün mobilya olduğu ifade edildi. Küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatçılara destek çağrısı yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, mayıs ayında Kayseri'nin ihracatının nisan ayına göre göre yüzde 13,32 oranında artarak 345 milyon 287 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. İhracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,14 oranında bir düşüş olduğunu ancak geçen yılın ilk beş ayına göre de yüzde 1,53 oranında bir artış olduğunu açıklayan Büyüksimitci, 2025 yılının ilk beş ayında 1 milyar 581 milyon 110 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyüksimitci, mayıs ayında Kayseri'den 149 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ihracatta en fazla paya sahip sektörün mobilya olduğunu kablo ve elektrikli ev aletlerinin de bu sektörü yakından takip ettiğini dile getirdi. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ise Irak'ın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Büyüksimitci, ardından Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiğini söyledi.

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlamanın, başta Avrupa ve ABD olmak üzere ana pazarlardaki talep daralmasının ve jeopolitik gerginliklerin ihracat rakamlarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "İhracatçılarımız üzerindeki yük her geçen gün ağırlaşıyor. Yüksek enflasyon oranları, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve iş gücü maliyetleri hem üretimimizi hem de ihracat kabiliyetimizi olumsuz etkiliyor. Bu noktada ihracatçılara yönelik yapısal reformların hız kazanması ve destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

İhracatta dijitalleşmenin yanı sıra yeşil dönüşüm ve yalın üretim süreçlerinin artık kaçınılmaz hale geldiğine işaret eden Büyüksimitci, reel sektörün bu dönüşümlere daha sağlıklı adapte olabilmesi adına devlet desteklerinin daha yaygın ve kapsayıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sanayicilerin zor şartlara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizin yaşadığı sorunları her platformda dile getiriyor, çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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